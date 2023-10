Ritratti di una comunità per dire "no" alla violenza sulle donne: a Finale l'iniziativa in vista del 25 novembre

Da sempre molto sensibile e devota al tema, la comunità di Finale Ligure anche quest'anno si comincia a mobilitare per celebrare il prossimo 25 novembre la Giornata Mondiale contro la violenza di genere.

In attesa dei dettagli dell'evento che accompagnerà finalesi e non solo per tutta quella giornata, per lunedì 16 e martedì 17 ottobre i Garosci di Pia con l'artista Natalia Saurin, col patrocinio e la collaborazione del Comune e dello Zonta Club locale, hanno organizzato una sessione fotografica particolare, attraverso la quale ogni persona che lo vorrà potrà "prestare" il proprio volto alla campagna antiviolenza di questa edizione 2023.

Dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, ci si potrà recare presso "Il Fotografo" di via Brunenghi 283 a Finalborgo e posare per uno scatto che verrà poi, come detto, inserito all'interno del progetto. L'iniziativa è aperta a tutti.