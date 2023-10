Genoa, anche nell'amichevole in famiglia brilla la stella di Gudmundsson: 4-0 alla Primavera

Non solo in campionato, anche con la Serie A ferma per la sosta delle nazionali nel Genoa brilla la stella del talento islandese Albert Gudmundsson.

Nell'amichevole disputatasi stamani al centro sportivo "Pio-Signorini" di Pegli e terminata 4-0 contro la Primavera, è stato l'ex AZ Alkmaar a siglare una doppietta, ovvero metà dei gol con cui la squadra di mister Alberto Gilardino ha battuto quella di mister Agostini nei due tempi da 35 minuti ciascuno. Le altre reti messe a segno da Puscas e Martin.

Assenti i giocatori impegnati con le rispettive nazionali ovvero i difensori De Winter, Dragusin, Vasquez e Haps (quest'ultimo in gol nella notte appena trascorso col suo Suriname contro Haiti), e i centrocampisti Kutlu, Malinovskyi e Thorsby.

Intanto proseguono il loro iter di recupero gli infortunati. Per Retegui lo stop dei giorni scorsi pareva essere precauzionale per riaverlo proprio al ritorno in campo di domenica prossima a Bergamo contro l'Atalanta e qualche notizia in più si dovrebbe avere proprio durante la prossima settimana. Proseguono intanto il loro iter riabilitativo anche Badelj e Strootman.

Chi non ci sarà contro gli orobici dovrebbe essere Junior Messias. Lo stop che lo aveva fermato sabato prima della gara col Milan è meno grave del previsto, con una lesione di primo grado al quadricipite della coscia destra: per evitare l'aggravarsi delle sue condizioni la scelta è quella però della prudenza.

LA FORMAZIONE

Leali (Sommariva nel secondo tempo); Hefti, Vogliacco, Faroukou Cissé, Matturro, Sabelli, Galdames, Frendrup, Martin, Albert, Puscas.