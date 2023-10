Osservatorio animalista “l'abbattimento dei cinghiali non è la strategia giusta contro la peste suina”

Recentemente ASL2 e comune di Dego per l’installazione di celle frigorifere nei magazzini comunali del Colletto, per le carcasse dei cinghiali che vengono uccisi dai cacciatori nell’ambito della “eradicazione” tesa a combattere la peste suina. Sul tema interviene l'Osservatorio Savonese Animalista”.

“L’Osservatorio Savonese Animalista (OSA) – scrive l'Osservatorio in una nota - stigmatizza che da anni gli scienziati ( tra cui il professor Mazzatenta, università di Chieti-Pescara, il dottor Guberti, ricercatore ISPRA) denunciano che si tratta di un sistema inutile e fallimentare".

"E' impossibile ammazzare tutti o un numero sufficiente di cinghiali, anche perché si scatena l’incremento di fertilità della specie, si favorisce la fuga ed il contatto tra soggetti sani ed infetti e si produce l’espansione dell’epidemia; la favoriscono anche le lunghe fasi seguenti all’abbattimento, cioè trasporto nei boschi dei corpi, prelievi per le analisi, conservazione nelle celle frigo, estrazione, carico sugli automezzi e trasporto all’impianto di incenerimento; i tanti operatori addetti dovranno osservare complicate procedure igieniche (personali, dei mezzi, strumenti e ambienti), permanendo il rischio che qualcuno le trascuri o le sbagli, lasciando una “scia” d’infezione".

Poi ci sono i costi. Secondo l'Osservatorio " solo l’incenerimento costa circa 500 euro a capo. Ciò che fin da subito gli esperti consigliavano era la costruzione, attorno alle zone infette, di robuste ed efficaci recinzioni, per trattenervi i branchi infetti e quelli a contatto ma ancora sani; la malattia, mortale fino al 95% per i cinghiali, avrebbe rapidamente “depopolato” la zona, contenendo e facendo cessare il virus (e per mangiare le carcasse sarebbero stati utili lupi e volpi, il cui apparato digestivo lo distrugge)".

"E’ quanto accaduto in Belgio - Prosegue Osa - il cui territorio non è meno critico dell’Appennino e dove il governo ha investito subito 3 milioni per le recinzioni, le ha costruite velocemente ed in poco tempo si è liberato della peste suina. Il governo Meloni e quello regionale Toti continuano invece a sragionare a base di fucile e caccia, avendo nel frattempo reso disponibili fondi venti volte tanto, senza concludere ancora nulla".

"Non si sa - conclude Osa - a che punto sia la costruzione della recinzione nell’originaria zona rossa ligure-piemontese, iniziata dal precedente commissario Ferrari; forse potrebbe essere ancora fattibile verificare se conviene completarla velocemente (in deroga ad ogni norma paesaggistica, amministrativa e burocratica) e poi lasciar fare alla natura, senza fucili".