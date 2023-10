Albenga, al via manutenzione e pulizia del Centa e dei rii Carenda e Carpaneto

“L’Amministrazione continua a investire nella pulizia del Centa (o meglio del Neva essendo tale nel tratto interessato dall’intervento) – spiega il vicesindaco Alberto Passino -. In particolare la ditta AZ, aggiudicatrice dell’appalto nella giornata di oggi sta allestendo il cantiere e iniziando la pulizia del tratto che va dalla rotonda di Regione Cavallo fino al Ponte di Bastia”.

“L’intervento da oltre 112 mila euro prevede anche la rimozione degli alberi ad alto fusto presenti nell’alveo del fiume. Parallelamente – prosegue - la ditta Futuro Insieme, aggiudicatrice della seconda gara (importo di aggiudicazione 96mila 400 euro circa) ha iniziato la pulizia del Carenda. L'intervento vedrà la pulizia dal ponte dell’ex polveriera a salire e del Carpaneto dall’ex fornace Perseghini alla foce”.

“Ricordo che la nostra attenzione su queste tematiche è sempre altissima. Periodicamente e con una programmazione basata su principi di rotazione, procediamo alla pulizia e alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutta la fitta rete di rii e canali presenti sul nostro territorio”, conclude.

Aggiunge il sindaco Ricardo Tomatis: “Nel solo 2022 abbiamo investito oltre 470 mila euro nella pulizia di rii e canali. Quest’anno, oltre a interventi che riusciamo ad eseguire in economia grazie ai nostri operai, abbiamo investito altri 300 mila euro per la sicurezza idrogeologica del territorio, tema di grande attualità e di importanza primaria per noi”.

“La Piana ingauna è particolarmente ricca di corsi d’acqua – continua il primo cittadino -. Tenendo in considerazione le risorse a nostra disposizione, cerchiamo periodicamente di intervenire sulle principali criticità. Certamente servirebbe un piano dedicato, da parte di Regione Liguria, sui corsi d’acqua di terza categoria, di sua competenza”.

“Ricordo inoltre – afferma Tomatis – che sono iniziati i lavori di ripristino dell’argine su Lungocenta Croce Bianca ad opera della Regione e che, a breve, partirà il secondo lotto (4 milioni di euro) della messa in sicurezza idraulica di rio Fasceo e Carendetta. È molto importante riuscire a completare questo intervento che metterà in sicurezza sia le abitazioni che le aziende agricole presenti in quell’area”, conclude il sindaco.