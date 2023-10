Annuncio di vendita camion usati: modello Cap Recy Mercedes Benz 430 CA - 3 assi riciclo acque luride

Azienda di servizi, vende per ampliamento parco automezzi un veicolo con le caratteristiche indicate in questo articolo, l’anno di immatricolazione è il 2011.

CAP RECY MERCEDES BENZ 430 CA - 3 ASSI RICICLO ACQUE LURIDE

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Motore Euro 5

Cisterna Acciaio Inox 304

Scomparto Fanghi Lt 10000

Scomparto Acqua Lt 4600

Impianto Di Riciclo Cap Recy

Sistema Ricircolo Acqua Aspi,

Resistenza Fino A – 35° C

Decompressore Hibon 822 Capacita’ 4500 Mc/H

Pompa Alta Pressione Uraca P. 3-45 175 Bar 406 Lt/Min

Telecomando Multifunzioni Professionale

Pompa Di Travaso Bellin Cap 2500

Proboscide Superiore Completamente Automatica Mt 30 Ø 120 Mm

Verricello Idraulico Su Proboscide Superiore Max 200kg

2° Pompa Alta Pressione Bar 100 30 Lt/Min Alimentata Da Serbatoio Acqua Pulita 300 Lt - Cofanatura Insonorizzata

La trattativa è riservata.

Informazioni e contatti:

cellulare: +39 338 391 59 89

whatsapp: https://rebrand.ly/InfoVenditaCamionMercedes