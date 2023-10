Albenga, nuovo CdA a L’Ortofrutticola: Emanuele Barbieri eletto presidente

Nuove cariche nel segno della continuità alla Cooperativa L’Ortofrutticola di Albenga.

L’Ortofrutticola di Albenga, che dal 1941 è un punto di riferimento per tutto il comparto agricolo della Piana e non solo, ha eletto il 12 ottobre il suoi nuovi amministratori. La più grande Cooperativa agricola del nord ovest, con oltre 600 aziende agricole associate, ha rinnovato le sue cariche nel segno della continuità con le amministrazioni precedenti. Un risultato che premia il lavoro svolto fino ad ora ed è indice della fiducia che il comparto agricolo ripone negli amministratori uscenti.

Ieri sera, lunedì 16 ottobre, nella sua prima riunione, il nuovo Consiglio di Amministrazione ha nominato Presidente Emanuele Barbieri e Vice Presidente Paolo Maglio. Gli altri consiglieri eletti sono: Gianpaolo Pizzorno, Davide Castello, Vittorio Rosciano, Lorenzo Ferro, Lara Ravera (che lascia la presidenza dopo 3 mandati), Micaela Pizzo e Stefano Damiano.

Così il neo presidente, Emanuele Barbieri: “Ringrazio Lara Ravera per il lavoro fin qui svolto e che ha tracciato un solco nel quale ci muoveremo, nel segno di una continuità importante per la stabilità del comparto agricolo. Quelli trascorsi sono stati anni complessi, caratterizzati da un mercato in continuo cambiamento. L’Ortofrutticola è pronta ad affrontare le sfide del futuro con le radici ben salde nel suo passato”.