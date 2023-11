Calcio: per vincere lo scudetto occorrono dei buoni risultati

Chi non pensa di vincere lo scudetto? Tutte le squadre sono impegnate con lo stesso obiettivo soprattutto Inter, Juve e Milan. Puntando sulle scommesse di 20Bet hai la possibilità di usufruire dei bonus proposti dalla piattaforma sportiva tra cui i vantaggi e le offerte dei nuovi bookmakers pronti a consigliarti i loro pronostici e le migliori statistiche.

La situazione delle squadre

La Juve è nona di campionato, il Milan continua a perdere, mentre l'Inter va in salita. Insomma, i bianconeri si trovano a - 7 dale - 5 dall', ma si può dire che da una parte hanno anche saputo approfittare delle assenze rossonere. Nel senso che dalla fine del primo tempo dove c'è un autogol sono riusciti ad arrivare al -2 dall'Inter e nel frattempo a salire a -1 dal Milan. Dunque lacomincia a mostrarsi e fare meglio rispetto lo scorso anno. Infatti, con le sue qualità e i suoi limiti, sta cercando anche di recuperare quello che ormai era perso e renderlo solido grazie soprattutto al giocatore. Sicuramente l'Europa League manca, ma dopotutto ecco che ci si affaccia per soddisfare i tifosi e tornare protagonisti nello sport del calcio. Nella partita contro il Milan, giocata in 11 contro 10 giocatori, la Juve molto probabilmente poteva anche fare di più, la furia di Max Allegri inoltre ha fatto un grande show perchè l'obiettivo per lui adesso è lo scudetto. Scopri le classifiche, i risultati e le news del mondo dello sport sul sito di William Hill.

Le mosse sbagliate

Da una parte non è solo laa sbagliare, ma anche il Milan dato che Stefano Pioli non ha fatto di meglio nell'inserimento della coppia Giroud-Jovic. La contentezza dicomunque è quella di aversi portato a casa tre punti e adesso si aspetta l'evento della partita della giornata del 26 Novembre proprio contro l'Inter. Ma nel frattempo, la Juventus deve vedersela prima con la squadra del Verona, in seguito anche la Fiorentina ed il Cagliari. Sul calendario tanti impegni per tutti i club, l'Inter deve giocare contro la squadra della Roma e Frosinone, mentre l'Atalanta deve vedersela con il Salisburfo per due volte in Champions League. Dunque risultano essere 5 partite contro 3, invece ilche contnua a perdere non è come sempre brillante, anzi, sembra essere caduto nel buio più totale soprattutto nel momento in cui Olivier Giroud poteva avere l'occasione di di far vincere la sua squadra. Per sapere chi è il nuovo tecnico sanremese clicca qui.

Durante la sfida

Infatti, dopo un primo tempo beffardo, nel secondo tempo, in campo entra Jovic e non Okafor che alla fine nessuno dei due riesce a sostituireMolto probabilmente, il Milan, a Gennaio, deve adocchiare qualcuno sul mercato anche se volendo ci sono altre soluzioni sugli esterni, ma al momento solo lui è in grado di garantire prestazioni e reti che possano far risalire ilin alto. Ora il Diavolo sta aspettando di andare in Francia per affrontare la squadra del Psg e in seguito il Napoli. Infatti, per Stefano Pioli ed i suoi uomini, queste due partite risultano essere molto difficili dato sono molto forti e preparate. Intanto questa sera c'è la partita della Fiorentina contro l'Empoli che ovviamente se vince facilmente potrebbe raggiungere in classifica la Juventus. Anche il giocatore Stephan El Shaarawy ha regalato la vittoria alla sua squadra della Roma che adesso aspetta di incontrare quella di. Sul calciomercato sanremese ci sono delle novità che puoi leggere qui.