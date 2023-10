Savona, il 22 ottobre la caNstagnata a favore del canile

Domenica 22 ottobre torna la caNstagnata al canile di Savona, arrivata alla nona edizione e patrocinata dal comune.

"I volontari della Lega Nazionale per la Difesa del Cane sezione di Savona aspettano la cittadinanza per gustare insieme caldarroste, merende dolci e salate con bevande e caffè, ma soprattutto per far conoscere i cani in cerca di una nuova famiglia Max, Ziggy, Marley, Tyson, Key e gli altri che meritano una seconda opportunità", spiegano dal canile.

Ci sarà anche la pesca di beneficenza e il banchetto dei gadget. L'evento avrà inizio alle ore 15. In caso di maltempo sarà rinviato a domenica 29 ottobre stessa ora.