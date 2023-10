"ZuccaInPiazza" a Rocchetta di Cengio, un successo la 19° edizione (FOTO)

Tutto esaurito per la 19° edizione di “ZuccaInPiazza” a Rocchetta di Cengio. Complice un meteo estivo, il Tg3 itinerante dal “Borgo della Zucca”, i festeggiamenti per il riconoscimento alla Zucca di Rocchetta come eccellenza gastronomica del Premio Piccolo Comune Amico 2023 By Codacons (Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e la tutela dei diritti di utenti e consumatori), conferito a Cengio, come esempio di tracciabilità, nonché la proiezione per una settimana dell’evento sul ledwall in piazza De Ferrari a Genova, i due giorni della manifestazione hanno visto un'affluenza di visitatori che ha messo a dura prova la capienza della frazione di Cengio e dintorni.

Turisti giunti dalla Liguria e dal Piemonte hanno vissuto momenti interessanti e unici già sabato 14 con il rito della, pesatura, piombatura e registrazione con rilascio della “Carta di Identità” delle zucche di Rocchetta dei soci produttori. Il momento ufficiale con il quale i soci produttori dopo la registrazione dei loro esemplari previa pesatura, inserimento al picciuolo del cartellino con piombatura, otterranno dalla Associazione per ogni esemplare la “Carta di Identità” con la quale gli utilizzatori, in particolare gli Chef, potranno indicare sul menu il numero dell’esemplare utilizzato, stessa cosa per i trasformatori, confetture, canditi, olio dei semi, ecc.

Ma soprattutto hanno potuto “Gustare” nel weekend una serie di piatti unici come “il risotto alla zucca di Rocchetta “ quest’anno preparato (grazie alla collaborazione e sostegno della Tenuta Colombara by Rondolino) con il riso “Acquerello” il primo Carnaroli invecchiato fino a 7 anni, l'unico reintegrato con la propria gemma, mantecato con burro Beppino Occelli, oppure i “Rocchettini” gnocchetti alla zucca di Rocchetta al ragù bianco e la salsiccia alla zucca essiccata, ovviamente non poteva mancare il Moco delle valli della Bormida Presidio Slow Food, declinato in zuppa e vellutata, panissa e farinata con la sua farina macinata a pietra dal Molino Moretti partner della Associazione.

Successo per la cena di sabato dal tema “Aspettando ZuccaInPiazza a tavola con Calvino” ideata da un lato per ricordare il grande scrittore nel centenario della sua nascita che nel suo racconto “Sotto il sole giaguaro” uscito per la prima volta con il titolo Sapore Sapere aveva dimostrato grande interesse per il senso del gusto e dall’altro, con un menù improntato sulla declinazione in cucina dei prodotti locali a partire dalla “zucca”, dal Moco delle valli della, passando dall’Aglio orsino e il Gelso, oggetto di progetti di difesa della biodiversità, una cena nella quale con Claudio Porchia Presidente de” I Ristoranti della Tavolozza” si è stati a tavola con le fiabe ed i racconti di Italo Calvino , esplorando la magia della parola e quella del cibo.

Domenica attorno alle “zucche in piazza” i produttori del Mercato della Terra, e dell’Arca del Gusto e dei Presidi Slow che hanno animato un ricco e coloratissimo mercato di prodotti di eccellenza. Ospite e Madrina di ZuccaInPiazza è stata Mariela Nunez Suriel, Miss Liguria 2022, già protagonista della consegna al Comune di Cengio del prestigioso Premio in Roma lo scorso 17 luglio.

Il programma impostato focalizzato ancora l’attenzione sui temi della difesa della biodiversità e della sostenibilità ha visto il Gemellaggio dei Presidi Liguri : Fagioli di Badalucco, Conio e il Moco delle valli della Bormida. Iniziativa per diffondere la biodiversità leguminosa coltivata, legati alle culture gastronomiche che ruotano intorno ai legumi legati ai territori, per coltivare relazioni e saperi, Testimonials, Renata Cantamessa “Donna Pioniera Reg.Liguria 2023” e seguire un’interessante Cooking Show Aspettando Slow Beans con Chef Federico Lanteri dell'Osteria Martini di Pigna Molto partecipata l’esibizione della Scuola di danza “Scarpette Rosse” di Cengio.

Anche sul piano musicale la proposta del gruppo Lhi Destartavelà che hanno eseguito la musica tradizionale occitana, è stata ancora per sostenere la biodiversità, il turismo gastronomico e l’inclusione: la trasversale bellezza di territori sostenibili.

Successo straordinario l’evento “Piccole mani in Zucca” iniziativa didattica della Condotta Slow Food, rivolta ai bambini e i loro genitori con creazione e realizzazione di una ricetta con la zucca di Rocchetta e Il Moco delle valli della Bormida a cura della “Magica Torteria” ingegneri con la passione per la pasticceria e l'arte che ha coinvolto decine e decine di bimbi e genitori. Meritato successo anche la Presentazione del libro “Cappuccetto Green” curato da Renata Cantamessa alias Fata Zucchina (Giornalista e Divulgatrice agroalimentare).

Il libro, che vede il Moco e la Zucca di Rocchetta come protagonisti delle favole, si propone di raccogliere fondi a favore della ricerca sui tumori pediatrici.

E fra un evento e l’altro la “Gran Castagnata con storici maestri caldarrostai e l’immancabile Farinata cotta in forno a legna con farina di Mochi macinata a pietra dal Molino Moretti, Panissa fritta e altre delizie della cucina di strada come i tortelli di zucca fritti. Nel tardo pomeriggio la premiazione dei soci produttori della Zucca di Rocchetta per la zucca più pesante, la più bella e la più caratteristica quest’anno sia per la linea arancio che quella verde.

In chiusura della manifestazione una inedita iniziativa del comune di Cengio, la consegna dell’Attestato di Civica Benemerenza della Città di Cengio a Renata Cantamessa alias “Fata Zucchina” per il suo impegno profuso come giornalista, divulgatrice agroalimentare, autrice e conduttrice, nel socializzare i Prodotti De.Co. di Cengio , La Zucca di Rocchetta e il Moco delle valli della Bormida. In particolare con il libro “Zukki. Diario di una zucca Felice” creato a scopo benefico con al centro “La Zucca di Rocchetta” e il libro “Cappuccetto Green” e altre ecofavole con protagonista il Moco delle valli della Bormida oggi Presidio Slow Food. Attraverso questi e altri lavori ha fatto conoscere Cengio il valore del rispetto, della sostenibilità ambientale come condizione della felicità per far si che il legame tra l’uomo e la natura non si rompa.

Messo a riposo il PalaZucca e il PalaMoco guardando già al ventennale di ZuccaInPiazza della terza domenica di Ottobre 2024, la Associazione P.e T. non smette di stupire, infatti Giovedi 19 ottobre dalle ore 11 ,il Moco delle valli della Bormida approda a “Elisir”, lo storico spazio quotidiano dedicato alla medicina di Rai 3.