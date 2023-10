Pasa (Cgil Savona): "Regione e Governo immobili sulle vertenze industriali"

"Regione e Governo immobili rispetto alle crisi industriali". E' questa l'accusa lanciata dal segretario generale della Cgil Savona Andrea Pasa.

"Senza idee di politiche industriali, né progetti di sviluppo, anche in presenza di ingenti risorse economiche. Nel savonese le crisi industriali di Piaggio Aerospace, Sanac e Funivie rischiano di precipitare al punto di non ritorno".

"Tre comparti strategici per qualsiasi Paese al mondo, mentre in Italia e in Liguria, non trovano soluzione da moltissimi anni. Per quanto riguarda la Sanac abbiamo superato addirittura i 10 anni. La Regione non può neppure gridare 'è colpa di quelli di prima', visto che sono tutte crisi industriali iniziate nel pieno mandato del presidente Toti", attacca Pasa.

"Nessuna soluzione è stata trovata, anzi sono peggiorate di mese in mese, provocando le dimissioni di centinaia di lavoratori con professionalità altissime, formati nel nostro territorio e che ora, stanno emigrando in altre province, Regioni o addirittura Paesi europei".

"Il presidente Toti, ma più in generale l’amministrazione regionale ligure, si deve concentrare su queste vertenze, lasciando perdere progetti che nessuno vuole". Il sindacato in particolare, chiede alla Regione l'attuazione di politiche industriali serie e concrete, nonché "l'autorevolezza sufficiente per pretendere la calendarizzazione degli incontri ai ministeri richiesti da tempo".

"Su tutte e tre le vertenze, ci sono impegni ben precisi, sempre disattesi, da parte del presidente Toti. Come l'ultimo su Funivie, quando si era impegnato a convocare un incontro nel mese di ottobre, per procedere alla costruzione del bando per la concessione dell’infrastruttura. Ad oggi però, niente di tutto questo è stato fatto. Solo un silenzio assordante", conclude Pasa.