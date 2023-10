Guasto all'acquedotto: la frazione di Rocchetta Cairo resta all'asciutto, tecnici al lavoro

La frazione di Rocchetta Cairo è alle prese con seri disagi nell'approvvigionamento idrico a causa di un improvviso guasto all'acquedotto.

L'allarme è stato lanciato nella giornata odierna. Numerosi cittadini hanno segnalato il disservizio sulla pagina Facebook "Sei di Rocchetta se...".

I tecnici sono al lavoro, ma secondo quanto riferito, starebbero riscontrando delle difficoltà nella localizzazione esatta del guasto.

Disagi anche nella parte bassa di via Madonna del Bosco, nella zona di Cairo Montenotte, per un altro guasto, di minore entità, ad una condotta idrica. In questo caso le operazioni di riparazione sono attualmente in corso.