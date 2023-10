Savona, la parrocchia di Zinola spegne 150 candeline

La Parrocchia Santo Spirito e Immacolata Concezione in Savona celebra il centocinquantesimo anniversario di fondazione. Il programma delle iniziative inizierà sabato 21 ottobre alle ore 15:30 sul sagrato con l'attività per bambini, ragazzi e famiglie "La chiesa vista da noi". Mercoledì 25 ottobre alle 20:45 si terrà l'adorazione eucaristica, giovedì 26 ottobre alle 21 in chiesa Aureliano Deraggi parlerà de "Il territorio di Zinola e la sua storia", venerdì 27 ottobre alle 21 nel teatro delle opere parrocchiali i Raw Mint animeranno una serata dedicata soprattutto ai giovani.

Sabato 28 ottobre alle 15:30 nuovamente in chiesa giocheremo a scoprire la parrocchiale con l'iniziativa "Un tesoro di 150 anni", alle 17 ci saranno l'apertura di una mostra e una visita guidata, alle 18:30 la messa presieduta dal vescovo Calogero Marino e a seguire presso le opere parrocchiali una cena condivisa. Dal 29 ottobre al 5 novembre dalle 16 alle 17:30 nella cappella del Santissimo Sacramento saranno visitabili una mostra di disegni e una raccolta di fotografie, illustrazioni e notizie artistiche sulla parrocchia.

La Parrocchia San Dalmazio Martire, nel quartiere savonese Lavagnola, festeggia invece il proprio patrono. Venerdì 20 ottobre alle ore 21 in chiesa avrà luogo infatti un concerto della Cantoria "San Nicolò" di Albisola Superiore, diretta da Antonio Delfino, che suonerà l'harmonium Tubi 1930. In scaletta brani di Eugéne Gigout, Emile Dethier​​​​​, Josef G. Rheinberger​​​, Fernand de la Tombelle​​​, Jean Langlais​​​​​, Flor Peeters​​​​​ e Manuel​ Costa Dquidt​​​, quest'ultimo con "Plegaria de los pescadores ​​​'a la Virgen de la Misericordia de Savona'".

Ancora il 21 ottobre alle ore 18 nella Chiesa Santissima Annunziata in Spotorno monsignor Marino amministrerà il sacramento della confermazione ai ragazzi della parrocchia, il 22 ottobre alle 11 a Calice Ligure a quelli della comunità San Nicolò Vescovo.