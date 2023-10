Quiliano, il Consiglio Comunale ha votato all'unanimità contro il rigassificatore

Il voto era prevedibile: ieri sera il Consiglio comunale di Quiliano ha votato all'unanimità contro il rigassificatore previsto in mare davanti alle coste di Vado e Savona, con il tracciato delle tubazioni, e relativa stazione intermedia, che percorrerà la piana di Quiliano.

Il passaggio in consiglio, dopo l'approvazione della delibera di giunta di ieri, era necessario per consentire al sindaco Isetta di portare il parere contrario del Comune di Quiliano dalla conferenza dei servizi.

La posizione del Comune si basa soprattutto sullo studio affidato a Marco Stevanin, docente universitario e titolare della società Terra, sul progetto. E che ha riscontrato parecchie criticità in merito al progetto. Contro il progetto si è espressa una gran parte della Comunità del Savonese , non solo gli abitanti delle zone interessate direttamente da l progetto, ma anche di altri comuni che ritengono dannosa l'installazione della Golar Tundra e il sistema di tubazioni di gas ad esso legate, che arriveranno fino al Comune di Cairo.

"Come gruppo consiliare 'Quiliano Domani' - ha dichiarato il Capogruppo di minoranza Rodolfo Fersini - siamo contrari a questo progetto sia per la parte a mare che per la parte a terra. Ci sentiamo anche presi in giro da un Commissario che, a monte di tutte le osservazioni ben motivate degli uffici e di tutte le manifestazioni di dissenso che si sono svolte in questo periodo da cittadini trasversali alle forze politiche, invece di ritirare il progetto o di farne dei cambiamenti sostanziali, dichiara in sede di Unione Industriali e non in una sede istituzionale, di spostare l’impianto PDE un po’ più avanti, in una zona che forse è ancora peggio di quella precedente".

"Vogliamo evidenziare - ha altresì dichiarato il Capogruppo di maggioranza 'Progetto Comune', Alessio Loi - le criticità e le incongruenze di questo progetto. E condividiamo il metodo affrontato dall’Amministrazione comunale, con senso di responsabilità, che sta garantendo informativa e partecipazione ai cittadini, e sta richiedendo la corretta gestione del procedimento amministrativo in tutte le sue fasi, avvalendosi di un supporto tecnico e legale qualificato, che motiva il parere espresso in questa seduta consiliare, rappresentando le diverse realtà che compongono il nostro territorio e il nostro comprensorio, consolidando quindi una visione complessiva e collaborativa con gli altri Comuni limitrofi".

Dopo la conclusione formale della seduta consiliare, è stata avviata un’assemblea pubblica alla quale hanno partecipato con propri interventi numerosi cittadini, ai quali hanno risposto i consiglieri comunali e il sindaco.

"Il nostro impegno costante sul piano amministrativo - ha spiegato proprio il primo cittadino Isetta - non verrà meno, ma anzi viene rinforzato dalla posizione unanime di totale condivisione, da parte di tutti i gruppi consiliari, di questa delibera importantissima assunta dal Consiglio Comunale, e che conferma la posizione (motivata e comprovata da dati tecnici puntuali e dettagliati) di contrarietà agli interventi di posizionamento della nave Golar Tundra, del collegamento alla rete nazionale e in particolare della creazione di un impianto PDE nella piana di Valleggia: interventi, questi, che sono inaccettabili, insostenibili, contrastanti con la storia, la vocazione territoriale e lo sviluppo urbanistico, economico e sociale del territorio di Quiliano".

"Questa nostra posizione di contrarietà nasce peraltro da un percorso progettuale e condiviso sia in ambito locale con i gruppi consiliari sia in ambito macroterritoriale attraverso la partecipazione al tavolo comune coordinato dal Comune di Savona, e che ci vede uniti e compatti in una comune azione di partecipazione ai procedimenti in corso, e di perseguimento in tutte le sedi istituzionali, nel rispetto delle disposizioni legislative, dei diritti soggettivi e dell’interesse pubblico generale del nostro Comune" ha continuato Isetta.

"Ora più che mai è ora in gioco il futuro di Quiliano, della nostra comunità, delle attuali e delle future generazioni - ha continuato - Per questo faccio appello a tutti i cittadini di compartecipare alla vita civile e amministrativa, di essere solidali e pronti a manifestare insieme questo dissenso in forma democratica, partecipativa e nel rispetto delle regole di convivenza. Se restiamo uniti, come avvenuto finora, possiamo vincere questa battaglia per Quiliano e per il nostro territorio. E il nostro impegno nelle prossime tappe, vale a dire la conferenza dei servizi asincrona e la procedura di VIA (Valutazione di Impatto Ambientale), non mancherà affatto. Per questo voglio ringraziare i nostri Funzionari Tecnici Comunali, per il rilevante lavoro istruttorio svolto, nonché i nostri consulenti tecnici che ci stanno supportando in questo complesso procedimento" ha concluso.