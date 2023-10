Savona |

Rigassificatore, nuova iniziativa del Comitato contro la Golar Tundra con una “processione” serale

L'evento organizzato per la sera del 31 ottobre per “commemorare” la morte della democrazia, cioè la mancata consultazione del territorio per l'installazione della Golar Tundra

Il comitato che si è costituito contro il rigassificatore organizza un evento per la sera di Hallowen per “commemorare la democrazia”. Un evento simbolico che avrà luogo la sera del 31 ottobre con partenza alle 21 dai Bagni Marinella e che raggiungerà lo Scaletto dei pescatori dove verrà celebrato un funerale simbolico. In un finto manifesto mortuario gli organizzatori annunciano la “morte” della democrazia, e denunciano al mancato ascolto del territorio sull'opera. “Non so o graditi fiori – dice il manifesto – ma altre eventuali opere pubbliche meglio se fortemente impattanti sul territorio, grazie”.

Redazione

