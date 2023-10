Autunno culturale a Genova: la Società Dante Alighieri presenta il ricco calendario di incontri letterari

Il panorama culturale di Genova si arricchisce di una serie di incontri organizzati dalla Società Dante Alighieri. Gli appassionati di letteratura avranno l'opportunità di immergersi in profonde analisi e rievocazioni di alcuni dei più grandi maestri della letteratura italiana, in una serie di eventi che si svolgeranno presso la Sala dei Chierici della Biblioteca Civica Berio.

Il primo appuntamento, in calendario per martedì 24 ottobre alle ore 16:30, è dedicato a Italo Calvino, celebre autore noto per la sua capacità di coniugare fiaba e realtà con un'ironia sottile e penetrante. Francesco De Nicola, precedentemente affiliato all'Università di Genova, guiderà il pubblico attraverso i racconti di Calvino, esplorando il passaggio dall'arte surrealista al neorealismo. Accanto a lui, Filippo Pennacchio, proveniente dall'Università IULM di Milano, proporrà un'analisi del "secondo Calvino", una fase creativa meno conosciuta ma altrettanto intensa dell'autore. L'evento sarà arricchito dalle letture di Fabio Contu, che daranno voce al mondo evocativo di Calvino.

Il viaggio nella letteratura continua martedì 7 novembre, sempre alle ore 16:30, con un incontro dedicato alla figura di Emilio Salgari, l'uomo che ha dato i natali a numerosi romanzi d'avventura indimenticabili. Pino Boero, anch'egli ex docente dell'Università di Genova, parlerà di Salgari, soffermandosi in particolare sul suo legame con Genova e i dintorni. Carla Ida Salviati, nota studiosa di letteratura per l'infanzia e di storia dell'editoria, svelerà poi il rapporto tra Salgari e il grande editore fiorentino che contribuì significativamente alla sua fama. Anche in questa occasione, Fabio Contu accompagnerà il pubblico con emozionanti letture dalle opere di Salgari.