Al Lucca Comic & Games 2023 la presentazione dell'ultima novità dell'illustratore Sergio Olivotti

Sarà al festival più importante del fumetto in Italia, il Lucca Comics & Games (1-5 novembre 2023), la presentazione ufficiale dell’albo illustrato Gli omini delle parole, firmato da Fabrizio Silei, illustrato da Sergio Olivotti, pubblicato da Sabir editore e in libreria dal 3 novembre. Negli spazi del Real Collegio, la location destinata agli eventi junior del festival, il 4 novembre ci saranno i primi incontri con scuole e pubblico, alla presenza di entrambi gli autori. Il giorno successivo sarà disponibile allo stand per firmacopie Sergio Olivotti.

Sergio Olivotti, illustratore finalese e docente presso l'Istituto Superiore “G. Falcone” di Loano presenterà l’albo, con Fabrizio Silei, il 4 novembre e sarà presente anche il giorno successivo per il firmacopie allo stand Sabir. Le illustrazioni di Olivotti accentuano l’effetto surreale suggerito dal testo e creano un mondo di omini delle parole caotico, bizzarro e indaffarato presentato nel testo dell’autore toscano due volte premio Andersen. Il risultato è un albo dal registro ironico, dove si affronta la complessa questione della comunicazione: è possibile che parole diverse e diversi modi di vedere la realtà convivano pacificamente?

«Il tema della comunicazione è uno di quelli a me più caro - spiega Olivotti - Una scelta poetica quasi inconsapevole che però, a posteriori, vedo accomunare molti dei miei libri. In questo affollato condominio ci sono così le parole sognanti ed edulcorate dell'innamorata, quelle fiscali e burocratiche del commercialista, lo slang del giovane adolescente, le lallazioni del neonato, quelle un po' confuse dell'anziano smemorato e ancora quelle fatte di password, byte e codici del nerd digitale. La rocambolesca riunione di condominio rivelerà che l'ascolto, la comprensione e l'accettazione dell'altro non sono così automatiche né semplici. Già in altri titoli ho esplorato la difficoltà di rapportarsi agli altri e di come spesso i nostri dialoghi siano in realtà monologhi solipsisti così come le potenzialità dei linguaggi non verbali, la scrittura, i diversi generi narrativi e i toni del linguaggio».

Buffi, strampalati, concentrati e indaffarati: eccoli,i protagonisti di questa storia, alle prese con una variegata umanità in un singolare condominio. Gli omini delle parole è un albo che farà divertire i lettori più giovani, che verranno conquistati dalla sonorità dei testi, (soprattutto se letti ad alta voce) e dalle illustrazioni fitte che sembrano finestre aperte su mondi tutti diversi, tra ingranaggi e colori, cuori e labirinti. Un albo che però, sotto la superficie racconta anche, con una metafora potente, la difficoltà degli esseri umani di mettersi in ascolto, di aprirsi al diverso da sé. Con sguardo cristallino si fissano e si esplorano, senza interventi didascalici, i limiti del pensiero, le rigidità e le fissazioni del mondo adulto, i muri e le barriere che, sia nel quotidiano delle piccole storie, sia a cavallo della Storia, hanno spesso portato esiti tragici.

FABRIZIO SILEI

Fin da bambino lotta con la noia. È scrittore, artista, scultore, illustratore e designer e ha un passato da sociologo. Autore di albi illustrati, romanzi, gialli, libri laboratorio, trottole, burattini, marionette, sculture, illustrazioni. Pluripremiato in Italia e all’estero. Nel 2014 ha vinto il Premio Andersen come miglior autore, ha fondato L’ornitorinco Atelier, un laboratorio intorno al quale si raccoglie una comunità educante composta da bambini, genitori, insegnanti. Nel 2018 con L’università di Tuttomio è stato finalista al Premio Strega giovani.

SERGIO OLIVOTTI

Architetto, grafico, illustratore. Docente a contratto del Politecnico di Milano, concentra la sua ricerca creativa al campo della didattica e dell’editoria per l’infanzia. Di recente ha ricevuto una menzione speciale al Premio “Rodari” di Omegna nella categoria “Fiabe e Racconti” (2021); il Premio Lyra Autori di Immagine (2019) come miglior opera con tecnica tradizionale; un Golde e un Bronze Award Autori di Immagine (2019); il premio come “Miglior Immagine Digitale” a Lucca Comics Junior (2018).