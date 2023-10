Quando si parla di animali o insetti infestanti si parla sempre di un argomento delicato e si parla sempre della necessità di affidarsi a degli esperti nel settore, e la stessa cosa quando parliamo di disinfestazione zecche che è qualcosa che in certi casi non si può rimandare, e anzi bisognerebbe sbrigarsi senza tentennare troppo.

Sia che parliamo di zecche o parliamo di pulci o parliamo anche di zanzare o di topi e roditori se vogliamo allargare l’argomento, parliamo di infestanti e di parassiti che hanno come unica caratteristica comune il fatto di avere la capacità di riprodursi molto rapidamente, e questo ci implica il dover sbrigare ed essere più veloci di loro.

In questo contesto ha poco senso affidarsi ai consigli di qualche pseudo esperto su internet che magari ci spinge ad acquistare qualche prodotto online o anche nel supermercato con la speranza di debellare queste zecche che sono molto pericolose, soprattutto quando poi in casa abbiamo animali domestici come i cani o i gatti che sono più vulnerabili dalla loro presenza.

Infatti teniamo presente che le zecche amano e si nutrono del sangue degli animali, e quindi magari sono gli stessi cani o gatti che li portano a casa senza accorgersene, e questo succede perché magari- li portiamo nei boschi o dove c'è erba, e quindi le zecche si attaccano a loro nascondendosi all'interno del loro pelo folto, soprattutto quando lo stesso è molto forte.

Quindi a un certo punto succede che poi questa infestazione si allarga a macchia d'olio e l'unica soluzione che abbiamo è contattare immediatamente un'impresa nel settore per invitarla per un sopralluogo così da capire il da farsi.

Anche perché se non ci sbrighiamo poi il rischio è che ci ritroviamo con un'infestazione che si è allargata così tanto che poi servirà più di una sessione di disinfestazione, e questo significa spendere molto di più.

E quindi il paradosso che si crea è che magari noi stavamo tentennando prima di contattare un'impresa in questo settore perché volevamo risparmiare, e ora ci troveremo a spendere di più di quello che avremmo potuto spendere se ci fossimo mossi per tempo.

Molto difficilmente si può fare un'analisi precisa rispetto ad un'infestazione di zecche a distanza

Quando c'è un'infestazione di zecche in corso o di qualsiasi altro animale infestante molte persone pensano che gli esperti che lavorano nelle imprese del settore possono fare un'analisi a distanza magari per telefono e loro la pretendono semplicemente perché vorrebbero sapere quanto vanno a spendere perché la loro preoccupazione è quella.

In realtà già nella prima parte sottolineavamo l'importanza di un sopralluogo che è quel momento in cui invece questi esperti possono analizzare la situazione da vicino e capire come fare ad intervenire, e ad esempio capire se basterà una sessione oppure servirà più di una.

Oltretutto dovranno scegliere anche i prodotti più adatti da utilizzare perché è chiaro che loro hanno varie possibilità, e devono scegliere in base alla situazione che si trovano davanti in quell’ appartamento specifico.