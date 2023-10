Non è strano che sono molte le persone in primis donne che si informano sui trattamenti o interventi di rimozione smagliature perché quest’ultime sono degli inestetismi che danno fastidio a molte persone che chiedo a un certo punto se le vedono comparire in varie parti del corpo e quindi sul seno sulla pancia o sui glutei e iniziano hanno a piacersi più e quindi a farsi questo problema.

Queste ci sono persone che non comprendono che c'è che ci soffre per quanto riguarda questi inestetismi dal punto di vista emozionale, perché è chiaro che quando non ci piacciamo di conseguenza non piacciamo nemmeno agli altri, e quindi ci chiudiamo in noi stessi e sono le classiche persone che magari non vanno in piscina perché non vogliono farsi vedere in costume con queste smagliature.

Praticamente stiamo parlando di questioni che riguardano la chirurgia e la medicina estetica che ormai sono argomenti che interessano molte persone, e parliamo di branche della medicina sempre molto vivaci e sempre in evoluzione grazie alla nascita di nuovi trattamenti che in questo caso permettono la rimozione di queste smagliature, che possono appunto portare problemi a molte persone.

Se pensiamo alle origini di queste smagliature non possiamo che pensare a quelle persone che perdono peso e poi lo riprendono poco dopo, perché si crea un effetto di shock per la pelle che non ha il tempo di abituarsi a questi cambiamenti.

In questo contesto quello che succede come ci spiegherebbe un dermatologo o anche loro estetico e questi cambiamenti però vedete è diverso portano problema ai tessuti connettivi che danno elettricità al derma e poi si frantumano e si formano queste verruche e smagliature.

Poi ci sono vari i tipi di smagliature ad esempio di colori diversi e ce ne possiamo trovare di quelle che sono bianche che ormai sono permanenti o quelle rossastre che sono quelle smagliature che si sono appena formate.

Per rimuovere le smagliature le opzioni sono varie dipendendo dalla situazione specifica

Quando una persona ha una smagliatura o anche più d'una e va da un dermatologo o da un chirurgo estetico non si può aspettare che ci sia solo un'opzione, perché dipende anche dalla smagliatura specifica.

Ad esempio nel caso della smagliatura rossastra che come dicevamo nella prima parte è una smagliatura che si è formata da poco nel corpo, potrebbero essere sufficienti delle creme per migliorare almeno la situazione, e parliamo ad esempio delle creme all'acido ialuronico che sono molto conosciute e apprezzate.

Ad esempio nel caso di una smagliatura bianca che già sottolineavamo essere una smagliatura che si è formata da tempo e quindi che sia un po’ cronicizzata per dirla in altro modo, una buona soluzione potrebbe essere un trattamento con il laser che riesce a bruciare quella smagliatura senza provocare ustioni.

Sono tutte considerazioni che si fanno all'interno della prima visita specialistica che comunque è anche importante perché il medico dermatologo o chirurgo estetico che sia, potrà darci anche dei consigli sulle precauzioni da prendere dopo il trattamento sopra menzionato.