Rocciatori bloccati sulla falesia a Finale Ligure: squadra si cala a picco sul mare per metterli in salvo

Intervento di recupero molto complesso per due rocciatori che sono rimasti bloccati nel pomeriggio sulla falesia Pianarella lungo la via Grimonett a Finale Ligure. Sul posto Soccorso alpino e speleologico Liguria con i vigili del fuoco.

Per recuperare i due climber è stato necessario calare una squadra che ha messo in sicurezza i due uomini (entrambi genovesi di 58 e 55 anni) riportandoli alla base della falesia incolumi tanto che non hanno avuto bisogno di cure e sono rientrati a casa con la propria auto.

L'operazione di recupero molto complessa e durata quattro ore e si è conclusa quando il sole era già tramontato.