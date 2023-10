Stregati dalla Luna: giornata mondiale oggi, 21 ottobre, ed eclissi parziale a fine mese

Stregati dalla Luna. Nel mese in cui le giornate si accorciano di un’ora e 21 minuti e torna in vigore l’ora solare nella notte tra 28 e 29 ottobre, sono in calendario anche due importanti appuntamenti che coinvolgono la Luna.

Non si tratta di una Luna piena come le altre. La Luna, infatti, resterà piena per circa tre giorni e sarà di un colore rosso intenso. Il nome particolare della Luna del Cacciatore (conosciuta anche come Luna di sangue) è legato alle tradizioni dei nativi americani. Questo plenilunio indicava, infatti, il periodo dell’anno in cui le attività di caccia si facevano più intense visto l’imminente arrivo dell’inverno.