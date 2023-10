Albenga, Roberto Tomatis (FdI): "Tombini otturata causa di allagamenti, l'Amministrazione provveda"

«I comunicati stampa per auto elogiarsi non servono, l’Amministrazione prenda pala e piccone per liberare le caditoie otturate che sono la causa principale degli allagamenti».

Dopo il passaggio della veloce perturbazione di venerdì che segna l’arrivo meteorologico dell’autunno, il capogruppo di FdI Roberto Tomatis pone l’accento “sulla negligenza degli interventi preventivi dell’Amministrazione comunale”.

«Il maltempo di questi giorni - afferma Tomatis - sono stati la causa di grandi disagi in buona parte della Riviera. Ovviamente non si può modificare l'andamento delle stagioni, che purtroppo da anni stanno cambiando in peggio, ma sicuramente una migliore gestione dell’emergenza potrebbe evitare conseguenze pesanti a cittadini e imprese».

«Quanto accaduto in moltissime zone della Piana - entra nel dettaglio Tomatis - è l’ennesima conferma che ad Albenga non si può amministrare con i soli comunicati stampa per autoelogiarsi per il lavoro svolto. Meglio rimboccarsi le maniche e prendere la pala e il piccone liberando le caditoie, che sono completamente otturate e del tutto inidonee alla raccolta delle acque piovane. Queste - ripete il concetto Tomatis - sono la causa principale degli allagamenti che si verificano in città».

Secondo il consigliere di Fratelli d’Italia «è evidente l’indifferenza degli amministratori comunali. Sono inadeguati nella gestione dell’ordinario, figuriamoci in situazioni d’emergenza».

Per questa ragione il Circolo albenganese di FdI e il capogruppo in consiglio comunale si rivolgono all’Amministrazione «la necessità di intervenire seriamente, almeno negli ultimi mesi che separano l’attività amministrativa di governo in carica, per dare le necessarie direttive con interventi di la pulizia rapidi e capillari delle caditoie con la verifica delle pendenze nei tratti di strada recentemente "rattoppati" perché in alcuni casi le caditoie risultano essere più alte del piano strada. Altra situazione che causa problemi. Si tratta di semplici interventi che potrebbero evitare disagi e danni, anche importanti, alla collettività».