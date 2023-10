Cpr ad Albenga, il PD ingauno sta col sindaco Tomatis: "Ha unito il Consiglio Comunale. Per lui parlano i fatti"

"Ad inizio settimana si è svolto il Consiglio Comunale con a tema la volontà di Toti e della maggioranza regionale ligure di realizzare un CPR ad Albenga. Il nostro sindaco Riccardo Tomatis ha il grande merito di avere unito minoranza e maggioranza nel dire no alla realizzazione di tale struttura voluta da Toti nell’albenganese. Ma occorre fare dei distinguo alla base dei valori che portano a tali scelte".

Ad affermarlo, in una nota, il circolo del Partito Democratico di Albenga.

"Durante il Consiglio Comunale - aggiungono - Riccardo Tomatis ha espresso parole di alto valore morale, che condividiamo pienamente, relative alla grande importanza del sostenere ed aiutare tutte le persone più fragili come valore fondante della nostra società. Questi valori purtroppo non appartengono alla minoranza che si è, come purtroppo siamo ormai da tempo abituati, espressa solo in insulti e distorsioni della realtà al solo scopo di attaccare il sindaco e la minoranza anche a livello personale od a creare allarmismo nella cittadinanza per racimolare un po' di consenso. Questo modo di fare politica non ci appartiene e ci stringiamo al Sindaco ed alla sua maggioranza ed ai valori di umanità ed accoglienza che loro difendono con i fatti".

"Ci rende orgogliosi guardare i risultati ottenuti che sono gli occhi di tutti in tutti i campi: il turismo in grande crescita, gli eventi di qualità e che investono ogni settore, l’istituzione di nuove De.Co per la valorizzazione dei prodotti della nostra terra, il piano asfalti ormai strutturale che compatibilmente con i tempi tecnici e lavorativi sta toccando ogni parte della città, la riqualificazione urbana di via Papa Giovanni alla quale ne seguiranno altre, gli investimenti nelle scuole e nella sicurezza idrogeologica, il masterplan per la valorizzazione di Vadino, la depurazione completa della città" scrivono i dem ingauni.

Aggiungendo: "Anche la grande attenzione alle questioni sociali e alle persone fragili è un punto fisso dell’impianto valoriale di questa amministrazione. Si vedano ad esempio le richieste di chiarimenti sullo PSIR (Piano Sociale Integrato Regionale) alle quali la minoranza sa rispondere sempre e solo con insulti".

"L’elenco non è esaustivo ma rende l’idea di come una vera squadra che fa politica non polemica possa raggiungere risultati tangibili. Proprio per i fatti di cui sopra continuare a strumentalizzare il solo argomento dell’accoglienza, dove peraltro si stanno muovendo passi importanti, è squallido e miope. Questa amministrazione le criticità le affronta con coraggio e coerenza. La politica è confronto e la nostra squadra lo sa e lo incentiva" concludono dal PD di Albenga ricordando gli appuntamenti del sabato pomeriggio presso la sede in via Roma, dalle 15 alle 18, di fronte all’auditorium San Carlo.