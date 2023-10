Ecco quanto sono presenti in aula i consiglieri regionali e gli assessori liguri

Consultando il sito di Regione Liguria abbiamo raccolto le presenze di consiglieri e assessori in consiglio regionale da inizio legislatura, il 2020, fino alla fine del 2022.

Ci siamo fermati nella conta a novembre 2022 per un totale di 110 sedute di consiglio regionale. I consiglieri si attestano su una media di presenze che non scende sotto il 90%. Fanno eccezione solo Angelo Vaccarezza (Lista Toti) con una percentuale dell’85,45% (94 presenze su 110) e Veronica Russo (FdI) 88,18% (97 su 110), a cui però mancano alcune sedute iniziali perché nel 2020 è entrata in consiglio più tardi per prendere il posto di Berrino, nominato nel frattempo assessore regionale.

Per quanto riguarda l’opposizione abbiamo Fabio Tosi (M5s), leggermente sotto la media con l’89,09% (98 presenze su 110). Invece l’unico consigliere che ha all’attivo il 100% delle presenze è Stefano Anzalone (gruppo misto).

Tra i peggiori ci sono gli assessori e Giovanni Toti: il presidente ha una presenza in aula pari all’80% con 88 su 110. Peggio di lui l’ormai ex assessore Ilaria Cavo che raccoglie una percentuale di presenza in aula pari al 71,84%. Ovviamente sull’assessore, ormai divenuta deputata, la percentuale fa riferimento a un numero minore di sedute (103 invece di 110) proprio perché a fine settembre dell’anno scorso ha lasciato l’incarico per andare a Roma. Lo stesso vale per l’ex assessore Giovanni Berrino, diventato senatore a ottobre del 2022: su un totale di 104 sedute ha raccolto una percentuale del 76,36%.

Al momento abbiamo deciso di escludere i due assessori Sartori e Gratarola, entrambi entrati in giunta a fine 2022. Il periodo analizzato non fornisce dati significativi sulla presenza in aula dei due.

A giustificare in parte il dato della media di presenze più basso per i componenti della giunta regionale ci sono gli impegni istituzionali che, in alcuni casi, coincidono con le sedute di consiglio.

I DATI COMPLETI

Periodo: 27 ottobre 2020 - 23 novembre 22

Totale: 110 sedute

CONSIGLIERI:

Stefano Anzalone 110 - 100%

Roberto Arboscello 105 - 95,45%

Stefano Balleari 109 - 99,09%

Giovanni Boitano 100 - 90,91%

Alessandro Bozzano 105 - 95,45%

Brunello Brunetto 108 - 98,18%

Selena Candia 103 - 93,64%

Roberto Centi 102 - 92,73%

Chiara Cerri 99 - 90%

Domenico Cianci 105 - 95,45%

Luca Garibaldi 107 - 97,27%

Sandro Garibaldi 104 - 94,55%

Enrico Ioculano 103 - 93,64%

Laura Lauro 104 - 94,55%

Stefano Mai 104 - 94,55%

Sauro Manucci 108 - 98,18%

Gianmarco Medusei 107 - 97,27%

Daniela Menini 106 - 96,36%

Claudio Muzio 107 - 97,27%

Davide Natale 105 - 95,45%

Gianni Pastorino 108 - 98,18%

Alessio Piana 104 - 94,55%

Mabel Riolfo 101 - 91,82%

Sergio Rossetti 105 - 95,45%

Veronica Russo 97 - 88,18%

Armando Sanna 107 - 97,27%

Ferruccio Sansa 107 - 97,27%

Fabio Tosi 98 - 89,09%

Giovanni Toti 88 - 80%

Paolo Ugolini 106 - 96,36%

Angelo Vaccarezza 94 - 85,45%

GIUNTA:

Andrea Benveduti 84 - 76,36%

Giovanni Berrino 89 (su 104) - 85,58%

Ilaria Cavo 74 (su 103) - 71,84%

Simona Ferro 94 - 84,55%

Giacomo Giampedrone 101 - 91,82%

Alessandro Piana 97 - 88,18%

Marco Scajola 103 - 93,64%