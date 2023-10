Golden Trail World Series alla conclusione, Arboscello (Pd): "Per il Golfo dell'Isola grande impatto mediatico ed economico"

"Sono molto orgoglioso dell'impatto mediatico ed economico portato sul Golfo dell' Isola dalla finale della Golden Trail World Series, la principale competizione di trail runner al mondo, conclusasi ieri". A dirlo, in una nota, è il consigliere regionale bergeggino del Pd, Roberto Arboscello.

"Il nostro magnifico paesaggio - ricorda il consigliere dem - è stato attraversato da oltre 600 partecipanti e ammirato in mondovisione da 59 paesi, con la telecronaca in 36 lingue, grazie alla diretta di Eurosport. Sono orgoglioso di aver dato il mio contributo, insieme a Regione Liguria, per portare questo evento straordinario sui nostri sentieri. Ringrazio Andrea Callera di Salomon e Grégory Vollet, direttore del circuito, per la fiducia".

"Complimenti ai sindaci di Bergeggi, Spotorno, Noli, Vezzi Portio e al Golfo dell'Isola che hanno creduto in questa opportunità e a tutte le realtà territoriali che si sono spese per la buona riuscita" prosegue.

"Il nostro territorio ha dimostrato grande capacità organizzativa e unità di intenti, confermandosi luogo ideale per poter ospitare anche in futuro ambiziose e importanti iniziative, che hanno l'obiettivo di promuovere i luoghi del Golfo dell' Isola anche fuori dalla principale stagione turistica estiva" termina Arboscello.