Voto sul PSIR, Distilo replica all'assessore Gaia: "Osservazioni non condivise col sottoscritto prima del voto"

"In Comune, quando si viene eletti, si può e si deve sempre imparare dagli altri ma in questo caso con l'amministrazione Tomatis non è così".

Ad affermarlo in una nota è il presidente del Consiglio Comunale albenganese, Diego Distilo, in risposta alle dichiarazioni dell'assessore Marta Gaia circa il PSIR (il Piano Sociale Integrato Regionale) e il voto favorevole al piano espresso dal consigliere nel CAL, in disaccordo con le osservazioni poste dall'ente sullo stesso.

"L'assessore Gaia, se avesse voluto davvero lavorare in sinergia per promuovere le criticità tecniche proposte dal Comune di Albenga, avrebbe dovuto contattarmi per condividere le osservazioni che gli uffici giustamente hanno fatto - spiega - ma se ne è guardata bene dal farlo per poi poter fare il comunicato stampa dove elogia il Comune di Savona di sinistra come lo è lei e la sua amministrazione".

"Non prendo lezioni da Marta Gaia - continua Distilo - né su come bisogna amministrare e neanche sul sociale poiché durante il mandato nel quale ho ricoperto il ruolo di assessore ai Servizi Sociali, dal 2002 al 2004, ho messo in atto più servizi e iniziative di quanto lei e la sua amministrazione hanno fatto in quasi cinque anni".

"Ricordo a tutti che se oggi vi è in funzione la consegna pasti a domicilio, il funzionamento del Trincheri e molti altri servizi il merito è del grande sindaco Mauro Zunino e del sottoscritto che era un suo assessore - aggiunge quindi - Mi piace ricordare tutte le iniziative svolte nel sociale : il taxi per anziani; il ristorante al Trincheri al costo di 2,70€ a pasto aperto per gli anziani di Albenga; il telesoccorso e la teleassistenza; l'asilo del nonno; il manuale per gli anziani 'L'arte del buon invecchiare' inviato a casa a tutti; il volo con gli aerei dei nostri anziani sopra la città , i pasti a domicilio; il percorso per non vedenti 'Ci vado ad occhi chiusi'; il progetto 'A come piscina'; la prima giornata regionale per i disabili 'Volere Volare'; la card Giovani con gli spettacoli dei cabarettisti di Zelig gratuitamente per la città e altri tantissimi progetti ed iniziative agli atti comunali".

"Cara Gaia quando avrai fatto almeno la metà delle cose da me realmente fatte potremmo parlare di sociale. Per ora impara e lavora" conclude Distilo.