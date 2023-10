Genoa, a Bergamo contro l'Atalanta coi cerotti. Ma Gila vuole crederci: "Ripartiamo dalle prestazioni"

E lo è, il tecnico rossoblù, a maggior ragione del fatto che il tempo avuto a disposizione per lavorare in queste due settimane non gli ha portato buone notizie, anzi. Per la sfida al grande ex Gasperini, uno dei suoi maestri che in settimana non ha lesinato belle parole per il giovane mister avuto come allievo proprio da giocatore al Genoa, nessun miracolo dall'infermeria: recupera (parzialmente) Badelj, si ferma Jagiello, restano ancora out Messias, Strootman e soprattutto il bomber Retegui. Oltre allo stop forzato per squalifica del portiere Martinez.