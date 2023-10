Genoa, stavolta il VAR ci vede benissimo: l'Atalanta passa col gol discusso di Lookman, Ederson poi fa 2-0

Immagini sufficientemente chiare, immagini non sufficientemente chiare. Questo è il dilemma, quasi kafkiano nel mondo calcistico governato dal VAR: dopo circa una settimana passata dalla classe arbitrale a spiegare come la decisione valevole, in caso di immagini non palesi, sia quella del campo, a decidere la sfida tra Atalanta e Genoa in favore dei nerazzurri è una scelta del signor Marinelli invertita dall'on field review nonostante quanto apparso negli schermi è sembrato tutt'altro che nitido.

Nulla toglie meriti a una squadra dell'ex mister Gasperini più volte vicina alla rete del vantaggio, che legittima la vittoria con la rete in pieno recupero di Ederson, ma è il gol di Lookman a lasciare ancora parecchie perplessità nel mondo genoano, ancora una volta alle prese coi cervellotici meccanismi dei protocolli arbitrali.

Non meno pesanti le assenze di formazioni che da un lato costringono Gilardino a reinventare l'undici iniziale dei suoi facendo di necessità virtù con Ekuban a dare maggior peso all'attacco rispetto a quanto visto col Milan. Dall'altro lato un Gasperini che deve fare a meno di Koopmeiners tornando all'antico con un classico tridente vistosi raramente nelle ultime due stagioni per mettere in difficoltà i tre centrali difensivi rossoblù.

E la mossa pare funzionare, seppur per vedere le prime vere clamorose occasioni, fatto salvo l'intervento di Leali sulla girata di Scamacca in avvio (2') si dovrà aspettare la ripresa. I bergamaschi creano, il Genoa si difende con ordine anche se la mancanza di Retegui si fa sentire eccome, nonostante Ekuban provi con una gran botta da fuori a sorprendere Carnesecchi (16').

E' però il collega genoano il protagonista inatteso. Nella prima frazione dicendo di no al tentativo da posizione defilata di Lookman (38'), poi in esordio di ripresa con una grande parata sul geniale colpo di tacco dell'ex Scamacca (47') e sulla sfuriata di Lookman (64'). Anche se l'occasione più ghiotta si infrange sul palo colpito da Scalvini (48').

L'episodio che però riporta in auge i fantasmi di quindici giorni prima si palesa al 68'. Scamacca fa quel lavoro da punta (che ai rossoblù manca) e trova l'inserimento di Lookman: l'ex Everton la mette dentro in girata da terra, cadendo però dal campo l'arbitro Marinelli opta per il fallo di mano nel controllo. Immagini poco chiare, stavolta però la sala VAR pare non aver smarrito la giusta inquadratura e, dopo consulto dal campo, il direttore di gara opta per convalidare la marcatura.

Fare di necessità virtù, come detto, è il tentativo del Grifone colpo di testa di Dragusin ben respinto da Carnesecchi (65') che poi vola ma non ha bisogno di intervenire sulla stoccata da lontano di Gudmundsson che scheggia soltanto il palo (77'). Poco produce la reazione rossoblù allo svantaggio, e quando ciò avviene è ancora il giovane portiere di casa a negare la gioia della rete al neo entrato Puscas (95'), con la ripartenza a lasciare poi spazio al contropiede e alla seconda marcatura che porta la firma del brasiliano Ederson.

IL TABELLINO

ATALANTA-GENOA 2-0

Reti: 68' Lookman, 96' Ederson

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Zappacosta (90' Hateboer), De Roon, Ederson, Ruggeri (89' Kolasinac); De Ketelaere (46' Miranchuk), Scamacca (79' Muriel), Lookman (79' Pasalic).

A disposizione: Musso, Rossi; Holm, Bakker, Zortea, Adopo, Bonfanti.

Allenatore: G. Gasperini

GENOA (3-5-2): Leali; Dragusin, Bani, Vasquez; Sabelli (87' Fini), Thorsby (83' Galdames), Frendrup, Malinovskyi (83' Puscas), Haps; Gudmundsson, Ekuban (93' Vogliacco).

A disposizione: Calvani, Sommariva; Martin, De Winter, Kutlu, Matturro, Hefti, Badelj.

Allenatore: A. Gilardino