Samp, il ricordo di Paolo Mantovani per scacciare il mal di casa: col Cosenza blucerchiati a caccia dei primi punti al Ferraris

Ritorna in campo oggi (ore 16.15, arbitro Colombo di Como) la Sampdoria di mister Andrea Pirlo. Tra le mura amiche del "Ferraris" la compagine blucerchiata affronta il Cosenza con il desiderio di sfatare il tabù casalingo: fin ad oggi, infatti, in casa Borini e compagni hanno collezionato solo sconfitte.

Il tecnico doriano alla vigilia del match ha espresso fiducia e ottimismo, confidando come la vicinanza di questi giorni da parte della proprietà abbia rappresentato un fattore positivo per la squadra: "Ci dà un senso di appartenenza in un momento non facilissimo". Pirlo ha inoltre aggiunto che i suoi ragazzi non devono avvertire particolare pressione nel giocare a Marassi: "Non dobbiamo avere timore di giocare in questo stadio che deve essere un'arma in più per noi. I tifosi? Spetta solo a noi portarli dalla nostra parte con le prestazioni e i risultati".