Sampdoria, finalmente un "urrà" in casa. Doppio Borini stende il Cosenza: al Ferraris è 2-0

Il ricordo, non solo sulle maglie ma anche nella coreografia della Gradinata Sud, del presidentissimo Paolo Mantovani porta evidentemente bene alla "sua" Sampdoria.

Una pausa utile evidentemente a mettere in ordine le idee tattiche e a lavare, almeno in parte, col tempo le scorie di un avvio disastroso di campionato per portare, al ritorno in campo, i primi tre punti stagionali tra le mura amiche del "Ferraris" per i blucerchiati.

Ed è tutta nell'esultanza scatenata e grintosa, ai confini del rabbioso, non solo dell'mvp Fabio Borini ma anche di tutti i compagni l'immagine odierna della Samp: più compatta, con le due punte e un trequartista quasi di "Giampaoliana" memoria, determinata e ferale quando ne ha l'occasione di mettere al tappeto 2-0 un Cosenza solo a tratti (pochi) pericoloso.

Ci mette qualche minuto a prendere coraggio la squadra di Andrea Pirlo, tanto che la risposta a un inizio di chiara marca calabrese arriva dopo oltre una ventina di minuti con Vieira che si fa tutto il campo e lascia partire un tiro debole e facile preda di Micai (23') che pare scuotere i blucerchiati. Una sensazione che dura netta però solo qualche minuto, fino alla punizione dal limite calciata malamente alta da Esposito (26'). I ritmi faticano ad alzarsi ed è un'altra percussione, stavolta di Girelli, a dare il "la" al tiro a giro di Borini, anche in questo caso smorzato e bloccato dall'estremo avversario (35').

A scaldarsi in compenso sono gli animi in campo per il giudizio del signor Colombo in occasione di alcuni contrasti, e a trarne vantaggio è la squadra ospite con una buona occasione su punizione laterale di Calò (42') che dà vita a una serie di angoli infruttuosi. L'occasione più ghiotta però è quella ancora di Borini: stavolta però è la traversa, in pieno recupero, a chiudere lo specchio della porta (48') e la prima frazione.

Azione che comunque rivela come sia l'ex Milan l'uomo in più dei blucerchiati, ed è lui, dopo che Stankovic sulla frustata di testa di Forte (50') dice no alla rete calabrese, a sbloccarla. Doppia chance da dentro l'area murata dai difensori avversari, qualche altro attimo di gioco e calcio di rigore concesso per fallo su Verre trasformato dalla punta spiazzando Micai (61').

La rete cambia inevitabilmente la gara. La squadra di Caserta si sbilancia leggermente per trovare la via del pareggio, trovando solamente invece quella della parità dei legni colpiti col colpo di testa di Tutino stampatosi sulla traversa (65'), mentre Pirlo ridisegna i suoi col 4-3-3 mandando dentro Pedrola.

E proprio dal piede del catalano ha via l'azione del gol con il calcio d'angolo che produce una mischia sbrogliata con un tocco da vero rapace in area di Borini, rabbioso nella sua esultanza liberatoria, conservata appieno dalla parata nel finale di Stankovic su Canotto (98').

IL TABELLINO

SAMPDORIA-COSENZA 2-0

Reti: 61' rig., 81' Borini

Sampdoria (4-3-1-2): Stankovic; Depaoli, Ghilardi, Gonzalez, Barreca (69' Giordano); Girelli (63' Kasami), Yepes, Vieira; Verre (62' Pedrola); Se. Esposito, Borini.

A disposizione: Ravaglia; Askildsen, Panada, Ricci, De Luca, La Gumina, Porzi, Buyla, Delle Monache.

Allenatore: A. Pirlo

Cosenza (4-2-3-1): Micai; Rispoli, Meroni, Venturi, D'Orazio (77' Fontanarosa); Calò, Praszelik (69' Viviani); Marras (69' Canotto), Tutino, Mazzocchi (77' A. Florenzi); Forte.

A disposizione: Marson; Sgarbi, Crespi, Arioli, Martino, Voca, Barone, Zuccon.

Allenatore: F. Caserta

Note: