Provincia e presunti concorsi truccati, affidato l'incarico di assistenza in via d'urgenza all'avvocato Lorenzo Cuocolo

Dopo l'incarico di assistenza, rappresentanza, consulenza e difesa della Provincia di Savona nella procedura di ausilio ai procedimenti disciplinari da introdursi ai sensi della legge a carico dei lavoratori dipendenti provinciali sottoposti al procedimento penale, affidato all'avvocato Filippo Andrea Zorzi, il presidente Pierangelo Olivieri ha deciso di affidare l'incarico di assistenza in via d'urgenza al noto legale Lorenzo Cuocolo in relazione alle indagini condotte dalla Procura della Repubblica di Savona su presunti concorsi truccati, che aveva portato alla perquisizione degli uffici della Provincia e al sequestro di una notevole quantità di documenti.

L'inchiesta vede indagate sette persone: Giulia Colangelo, ex segretario generale di Palazzo Nervi, Maurizio Novaro, responsabile dell'ufficio legale e la dirigente degli affari generali Jessica Rebagliati; Laura Pomidoro del servizio legale e contenziosi e Veronica Valenti, stazione unica appaltante. Due i politici: il sindaco di Albisola Superiore, Maurizio Garbarini (e dipendente della Provincia), e Sara Brizzo, assessore, ma anche consigliere di maggioranza a Palazzo Nervi.

Cuocolo, professore ordinario di Diritto pubblico comparato, è avvocato (2002) abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione e alle giurisdizioni superiori (2010). Lavora come avvocato e consulente legale per imprese, enti pubblici e associazioni di categoria. Insegna Diritto costituzionale comparato ed europeo presso l’Università degli Studi di Genova e Diritto pubblico presso l’Università Bocconi di Milano e tra le sue esperienze dal 2020 è componente della Task Force Covid-19 della Regione Liguria (come esperto giuridico).