A Loano un incontro sulla legalità e sicurezza con ospite il comandante Alfa

Venerdì scorso, presso la Marina di Loano, il Lions Club Loano Doria ha organizzato una serata che ha catturato l'attenzione di un pubblico numeroso. L'evento è stato un elogio alla legalità e al senso del dovere in ambito di sicurezza, con un ospite d'eccezione: il comandante Alfa, co-fondatore del G.I.S. (Gruppo di Intervento Speciale).

L'evento ha posto l'accento su tematiche cruciali riguardanti la sicurezza e la legalità. Il Comandante Alfa, figura di spicco nel campo delle operazioni ad alto rischio contro il terrorismo, la liberazione degli ostaggi e la cattura dei criminali più pericolosi in Italia e all'estero, ha condiviso la sua esperienza e conoscenza con il pubblico presente.

Il Lions Club Loano Doria ha voluto rendere omaggio alle forze dell'ordine, in particolare all'Arma dei carabinieri, per il loro continuo impegno e dedizione al mantenimento della sicurezza pubblica. All'evento ha presenziato anche il consigliere regionale Angelo Vaccarezza che come sempre, ha ringraziato le forze dell'ordine per il prezioso e insostituibile lavoro che svolgono quotidianamente.