Margarita Coppo Zaimaj sarà consigliere della lista “Toti per Savona” al posto di Romagnoli

Margarita Coppo Zaimaj, commercialista e revisore dei conti, sarà la nuova consigliera comunale che subentra a Ileana Romagnoli. Coppo Zaimaj ha accettato l'incarico e siederà in consiglio comunale come prima dei non eletti della lista “Toti per Savona” dopo che la Corte d'Assise ha dichiarato Ileana Romagnoli decaduta.

La decadenza è dovuta alla mancata comunicazione della provenienza dei fondi elettorali all'ultima campagna per le le amministrative. Romagnoli ha dichiarato per l'ultima campagna elettorale la spesa di 1.200 euro ma non aveva specificato e allegato le pezze giustificative dellla provenienza dei fondi.

In questi casi scatta così la decadenza del consigliere, che verrà ufficializzata nel prossimo consiglio comunale con il subentro di Coppo Zaimaj. Romagnoli ha motivato la mancata comunicazione ad una dimenticanza e ha dichiarato che provvederà, seppur in ritardo, a fornire i dati richiesti, per una questione di chiarezza.