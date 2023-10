Ricominciano i webinar di Orientamenti, Scajola: "Il modo migliore di prepararsi al Festival di Novembre"

Ripartono in Liguria i webinar online dedicati a studenti e genitori nell’ambito dell’iniziativa “Progettiamocilfuturo”, in vista del prossimo Festival Orientamenti in programma a Genova dal 15 al 17 novembre ai Magazzini del Cotone.

Oltre tremila ragazzi – tra studenti delle Scuole Superiori, IeFP e Scuole Medie – hanno partecipato ai primi due appuntamenti online in vista del Festival Orientamenti, ragionando insieme agli esperti di Alfa Liguria sull’analisi delle proprie attitudini e riflettendo sulla scelta del percorso di studi. Al centro degli incontri, in particolare, le tendenze del mondo del lavoro, la presentazione del sistema educativo di istruzione e formazione e alcuni metodi efficaci per raccogliere autonomamente le informazioni necessarie alla scelta.

Durante i workshop è stata consegnata la “scheda guida” per orientarsi al meglio tra le opportunità offerte dalle scuole, dagli ITS e dall’Università durante il Festival: in questo modo vengono forniti agli studenti tutti gli strumenti necessari per scegliere consapevolmente la strada del proprio futuro, senza compiere scelte impulsive, come seguire gli amici o scegliere solo tra gli istituti vicini a casa.



“Continuiamo anche quest’anno la programmazione degli incontri online per aiutare i nostri ragazzi e le loro famiglie a orientarsi - spiega l’assessore alla Formazione Marco Scajola -. Le scuole hanno a disposizione un catalogo con oltre 100 attività tra cui scegliere, progettate e erogate dagli esperti di Alfa Liguria. Quest’anno, per la prima volta, offriamo attività per tutte le classi della scuola primaria, e le numerose adesioni ci confermano come queste iniziative vadano incontro alle esigenze dei giovani studenti. Inoltre, presentando in questo modo ciò che si può trovare al Festival Orientamenti – in programma dal 15 al 17 novembre – le classi e i docenti potranno organizzare vere e proprie visite mirate”.



All’attività online seguirà, dopo il Festival, quella in presenza con i workshop erogati nelle singole scuole che ne faranno richiesta alla mail scuole@progettiamocilfuturo.it. Lo scorso anno sono state oltre 300 classi a ricevere la visita degli esperti di orientamento di Alfa (250 delle medie e 50 delle superiori) con più di 6000 studenti coinvolti in prima persona.