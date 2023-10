Ad Albenga sbarcano "Preistoria e Protostoria della Liguria": il 28 ottobre la presentazione del volume dell'IISL

Dopo cinque anni dal convegno svoltosi nel 2015 e organizzato dalla sezione Ingauna dell'Istituto Internazionale di Studi Liguri in collaborazione con l’Università di Genova e la Soprintendenza della Liguria, sono stati finalmente pubblicati gli atti, costituiti da un volume di oltre mille pagine, sulle ricerche e gli studi riguardanti “Preistoria e Protostoria della Liguria”.

L’area geografica oggetto dei contributi non è limitata ai confini amministrativi attuali, ma ha incluso anche gli areali immediatamente confinanti ovvero il Dipartimento delle Alpi Marittime (Francia), il Piemonte meridionale, l’Appennino emiliano, la Lunigiana e la Garfagnana, consentendo quindi un’estesa ricostruzione delle dinamiche ambientali e culturali di una vasta area del Nord-Ovest italiano. La pubblicazione, di alto rilievo storico-scientifico, ha inoltre carattere di internazionalità: la ricaduta di interesse è vasta, i temi affrontati molteplici, la consapevolezza di quanto fosse attesa quest’opera innegabile.

Il volume sarà presentato a Genova, nella prestigiosa Sala da Ballo del Palazzo Reale, venerdì 27 ottobre, e il giorno successivo, ovvero sabato 28 ottobre a partire dalle 17.30, ad Albenga in Palazzo Peloso Cepolla.

A presentare gli studi saranno due relatori particolarmente legati al nostro territorio, il dottor Vincenzo Tine’, già Soprintendente Archeologo della Liguria e oggi Soprintendente per il territorio metropolitano di Venezia, Padova, Rovigo e Belluno, e il professor Fabio Negrino dell’Università di Genova, ideatore e coordinatore di un vasto progetto di ricerche che comprende oltre alcuni atenei europei, due statunitensi e quello di Montreal in Canada; tutti di altissimo livello, accomunati da campagne di scavo compiute nelle nostre valli e note ormai a tutto il mondo per i loro risultati scientifici.

“E’ prova del grande valore di questi studi l’attenzione che è stata rivolta al volume da Enti, Associazioni e Istituzioni nazionali e internazionali, che si ringraziano per aver contribuito alla \pubblicazione: Regione Liguria, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Liguria, Fondazione De Mari, Istituto Internazionale di Studi Liguri, Rotary Club di Imperia, Rotary Club di Albenga, Università di Genova e Università di Montreal” afferma dalla sezione Ingauna dell'IISL.