Savona, lunedì una preghiera ecumenica per la pace

Alla presenza del vescovo Calogero Marino lunedì 30 ottobre alle ore 20:45 nella Parrocchia San Paolo Apostolo, nel quartiere Oltreletimbro, a Savona si terrà una preghiera ecumenica per la pace. L'iniziativa accoglie l'invito a pregare per tale scopo insieme ai cristiani delle altre confessioni e ai credenti di religioni differenti da parte di papa Francesco, il quale ha indetto una giornata di digiuno, preghiera e penitenza per il 27 ottobre.

"In Israele e Palestina le vittime aumentano e la situazione a Gaza è disperata. Si faccia, per favore, tutto il possibile per evitare una catastrofe umanitaria! - ha detto durante l'udienza generale del 18 ottobre in piazza san Pietro, nella Città del Vaticano - Inquieta il possibile allargamento del conflitto mentre nel mondo tanti fronti bellici sono già aperti. Tacciano le armi! Si ascolti il grido di pace dei popoli, della gente, dei bambini!".