Maltrattamenti e presunti concorsi per favorire candidati, Colangelo davanti ai Pm: fornite alcune risposte ma parziali

Ha risposto ad alcune domande, ad altre invece si è avvalsa della facoltà di non rispondere.

Questa mattina i pubblici ministeri Maddalena Sala e Claudio Martini hanno ascoltato per diverse ore l'ex segretaria comunale della Provincia Giulia Colangelo, coinvolta nell'indagine su presunte assunzioni truccate e maltrattamenti del personale.

Assistita dall'avvocato Cristiano Michela, rispetto all'interrogatorio davanti al Gip Alessia Ceccardi avvenuto lo scorso 6 ottobre nel quale aveva fatto scena muta, ha deciso di rispondere ad alcune domande.

Nei prossimi giorni in Procura dovrebbero essere ascoltate anche altre persone informate sui fatti e altri indagati (probabilmente la dirigente degli affari generali della Provincia Jessica Rebagliati, Laura Pomidoro del servizio legale e contenziosi e Veronica Valenti, stazione unica appaltante. Al momento non sarebbe previsto l'interrogatorio del sindaco di Albisola Superiore Maurizio Garbarini e l'assessore al personale e consigliere provinciale Sara Brizzo.

Lo scorso mercoledì è stato invece sentito il dirigente dell'ufficio legale Maurizio Novaro che ha risposto alle domande dei pm.

Il Gip, sulla base di un'articolata indagine svolta dalla Squadra Mobile della Questura di Savona, aveva ritenuto sussistenti, in capo a Colangelo (sospesa dal Ministero dell'Interno), gravi indizi di commissione dei reati di maltrattamenti e atti persecutori nei confronti di alcuni dipendenti dell'ente; aveva inoltre ritenuto, nei confronti suoi e di Novaro, sussistenti i gravi indizi dei reati di utilizzazione di segreti d'ufficio, abuso d'ufficio e falso in atto pubblico, tutti commessi, nell'ipotesi accusatoria, nell'ambito dei concorsi per la selezione del personale dipendente con lo scopo di favorire alcuni candidati.