Il 28 e 29 ottobre cresime a Voze e Celle Ligure

Il 28 ottobre alle ore 16:30 il vescovo Calogero Marino amministrerà il sacramento della confermazione ai ragazzi e alle ragazze della Parrocchia San Pietro a Voze, frazione di Noli, di cui è amministratore parrocchiale don Andrea Giusto. Il 29 ottobre alle 11 celebrerà le cresime a San Michele Arcangelo in Celle Ligure, di cui è guida spirituale don Silvester Lourdu Xavier Soosai.

Domenica si ricorderà invece Sant'Onorato, vescovo di Vercelli, discepolo di sant'Eusebio in monastero e suo compagno nel carcere. Tenne per secondo dopo il suo maestro questa sede episcopale, che istruì nella retta dottrina, ed ebbe il privilegio di offrire il viatico a sant'Ambrogio in punto di morte.