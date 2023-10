Pietra, il consigliere Carrara attacca sui tributi: "Bilancio in forte attivo, eppure i cittadini sono tassati spietatamente"

" Tra le diverse 'bandiere' comunali, delle quali il Sindaco De Vincenzi non trascura di 'far sfoggio', tra cui quella semincredibile del mare, quasi 'miracolosa' per una città non allacciata al depuratore i cui liquami vanno a finire in gran parte direttamente nel mar Ligure, facendo insorgere non poche ovvie perplessità, c'è quella di 'fantasia', non assegnata formalmente, ma sulla quale, invece, non sorgerebbero dubbi di alcun genere se lo fosse davvero, di 'bandiera blu' (o nera) delle tasse! Sì, delle tasse e delle imposte, delle gabelle e dei balzelli, in poche parole: dei Tributi comunali, cioè quelli che stabilisce il solo Comune ". Così Mario Carrara, consigliere di minoranza a Pietra Ligure.

A supporto di quanto da lui sostenuto, Carrara ha citato l'I.M.U. (Imposta Municipale Unica) e la TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili) come esempi di imposte che sono state portate al massimo consentito: " l'I.M.U, per le abitazioni private al 10,60; a questa aliquota si è aggiunta e sommata quella che era attribuita alla TASI, anch'essa, quand'era in vigore come tale, stabilita allo 0,80, cioè il massimo possibile; quest'ultimo tributo, quando poi è stata abolito, è stato assorbito ed integrato nell'importo complessivo dell'I.M.U, facendo così, 'balzare' quest'ultima dal suo massimo che, come scritto, era già 'pesante', alla 'vetta' della quota strabiliante dell'11,40 x 1000 ".

" C'è da dire che la TASI, quando era in vigore come tassa distinta, era facoltativo per ogni Comune, sia imporla come tale, che, una volta deciso di imporla, stabilire l'ammontare dell'aliquota che andava, appunto, da '0' a '0,80' - sottolinea ancora l'esponente di minoranza - La maggioranza al potere a Pietra Ligure decise, ovviamente, che anche quel tributo avrebbe dovuto esser imposto e, altrettanto ovviamente, decise di imporlo al suo massimo, cioè: lo 0,80! Quando, poi, la TASI fu abolita ed incorporata nell'I.M.U., pur avendo il Comune la possibilità di rimodularla riducendola o, addirittura, di revocarla, non fece nulla di tutto questo e confermò il tributo nell'importo massimo precedente incorporandolo nell'I.M.U e, facendo, così svettare la sua aliquota finale, come detto, all'11,40 x mille! Che è rimasto l'importo attuale da pagarsi ".

Carrara ha evidenziato poi che Pietra Ligure è diventata il caso " di un Comune che tassa spietatamente (ed inspiegabilmente) i propri cittadini come se esso fosse in difficoltà economica, quando, invece, ha le finanze floride ". " Daremo dimostrazione di ciò dall'analisi che proseguiamo a fare - ha aggiunto - Infatti, stesso discorso per quanto riguarda l'Addizionale comunale sull'IRPEF, che è un'imposta comunale 'subdola'; perché 'subdola'? Perché, pur essendo in vigore e pesando per bene circa il suo importo, la gran parte dei contribuenti Pietresi la paga pur 'quasi' non accorgendosene, in quanto essa viene corrisposta nella circostanza del pagamento dell'IRPEF, andandosi a sommare all'importo 'netto' che deve essere pagato per quest'ultima con il suo ulteriore '0,80'. Anche qui c'è da dire che, essendo un tributo comunale 'facoltativo', l'Amministrazione comunale avrebbe potuto imporlo come no. E, nel caso avesse deciso per la sua imposizione, era libera di stabilirne un'aliquota da '0' a '0,80', come massima consentita dalla legge. Inutile dire che, anche in questo caso, è stato deciso sia di 'imporlo', che di imporlo nella misura dell'aliquota massima. L'unica benevola concessione è stata fatta quest'anno con l'aumento della soglia di esenzione da €.7.500 portata a €.15.000, cioè una concessione che ha più l'aspetto di 'elemosina', quando, invece, sarebbe stata ben più giusta una consistente riduzione dell'imposta per tutti i contribuenti a livello generale o una sua abolizione, vista la situazione di forte 'attivo' del bilancio, che rende questa imposta non indispensabile ".

Una riflessione poi sulla TARI, con Carrara che ha evidenziato come l'imposta sulla raccolta e lo smaltimento dei rifiuti dovrebbe coprire il costo del servizio con il Comune che potrebbe alleggerire il carico fiscale dei cittadini dosponendo di risorse finanziarie aggiuntive: "È quello che altri Comuni hanno deliberato di fare per venire incontro ai cittadini e sgravarli in parte dal peso fiscale eccessivo - le parole di Carrara - Vicino a noi, riportiamo gli esempi di Ceriale e di Finale Ligure che hanno ridotto la TARI in modo significativo; A Pietra, no".

"Nel 2019, il bilancio finanziario di Pietra Ligure è stato in attivo di €.3.616.854; nel 2020, l'attivo è salito a €.4.774.987; nel 2021 ha raggiunto gli €.6.042.387! E sono gli anni di punta del Covid. Nel 2022, il bilancio attivo è stato di €.5.532.194! Attestandosi e consolidandosi ben oltre i 5 milioni e mezzo di euro! Cifre stratosferiche di attivi di bilancio per una cittadina come Pietra Ligure, che non arriva più nemmeno a 8.500 residenti! (8397! per l'esattezza) - prosegue Carrara - Ciò nonostante, il sindaco, in tutti questi anni del suo mandato, ha sempre rifiutato ogni proposta, anche presentata con formali Mozioni consiliari, di riduzione dei tributi comunali, cioè di quei tributi che è facoltà del Comune e solo di esso, non dello Stato che qui non c'entra, di imporre e di stabilire il carico del loro peso fiscale".

Il consigliere di minoranza ha poi riferito di come il Sindaco De Vincenzi abbia difeso la politica attuata dall'amministrazione affermando che le imposte massime servissero a coprire le spese per opere pubbliche e servizi. Una tesi che non trova d'accordo Carrara: "In termini di opere e lavori il Comune di Pietra Ligure riguardo a quelli fatti ed a quelli attualmente in corso (vedi ad esempio: passeggiate, marciapiedi, illuminazioni, scuole, frane, strade, piazze sottopassaggi, ecc.) si è giovato nella stragrande parte di essi di contributi e finanziamenti dello Stato, del PNRR, di Ministeri e della magnanimità e generosità della Regione Liguria di centrodestra (al Sindaco del PD). Per cui dire che le tasse servono per pagare i lavori o la maggior parte di essi sembra proprio, per Pietra Ligure, ben diverso dalla realtà e dalla verità".

"Il sindaco nei Consigli dichiara che gli attivi 'strabilianti' del bilancio, il Comune non li può utilizzare, ma li deve, per legge, accantonare. Infatti, può disporre di essi solo in minima parte, cioè, grosso modo, il 10%. Controbattiamo noi: ma se un attivo di bilancio multimilionario non può in ogni caso essere 'toccato', utilizzato dal Comune, finendo, invece, per la sua maggior parte, allo Stato, perché, ribadiscesi perché il Comune si ostina a voler mantenere una pressione tributaria al massimo consentito, se poi il risultato del forte attivo di bilancio non lo può utilizzare per le sue esigenze?" si chiede ancora il consigliere comunale.

"Non sarebbe meglio, più ragionevole, più saggio, più giusto, più equo che il Comune 'puntasse' ad ottenere solo il 'pareggio' di bilancio e non gli attivi multimilionari, riducendo tutta la pressione fiscale comunale esistente che pesa sui propri cittadini contribuenti, che devono privarsi di loro risorse finanziarie per pagare il Comune, essendo 'spremuti' come limoni? Tutte le volte che l'abbiamo proposto, il sindaco De Vincenzi ha risposto con supponenza ed ha detto di no".

In conclusione, una forte critica al primo cittadino responsabile in prima persona delle deleghe alle Finanze ed al Bilancio: "Non abbiamo capito bene se non le sappia gestire e, non avendo un'idea di come gestirle, faccia solo quello che gli dicono i funzionari, o se il suo atteggiamento fiscalista sia proprio scientemente da lui voluto" la chiosa di Mario Carrara.