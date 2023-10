Gudmundsson segna e inventa, la difesa blinda la vittoria del Genoa: Salernitana ko 1-0

Doveva essere, per qualcuno, l'inizio di un nuovo campionato fatto di sfide più abbordabili. Se così lo si vuole considerare, per il Genoa può tornare buono un antico detto: chi ben comincia è a metà dell'opera.

Tre punti erano l'obbiettivo del Grifone dalla sfida con la Salernitana e tre punti sono stati, capitalizzando il gol, ennesima perla, di Albert Gudmundsson e conservando il vantaggio acquisito con una prova rocciosa della difesa. Forse a discapito degli esteti del calcio, ma si sa: quando vincere diventa quasi l'unica cosa che conta, il fine giustifica i mezzi. Specialmente se qualche incidente di percorso sembra complicare la strada.

Fondamentale il tempismo con cui i rossoblù riescono a sbloccare una gara tignosa, ossia nel momento forse migliore della squadra che Pippo Inzaghi sceglie di schierare, un po' a sorpresa, con la difesa a tre.

Ospiti puniti però da una micidiale sbavatura, lasciare troppo spazio al limite dell'area ad Albert Gudmundsson che, appena arrivato all'altezza della lunetta dell'area lascia partire un destro disegnato col compasso sul palo più lontano (34') senza lasciare scampo a un Ochoa in due occasioni strepitoso e in altrettante salvato dai legni.

In avvio il messicano è provvidenziale sull'incornata di Dragusin (2') trasformata nel calcio d'angolo che fa marcare sul tabellino il palo interno colpito, sempre di testa, da Badelj (3'). Sempre il palo interno (16') dice invece "no" alla stoccata di Retegui e infine ancora Ochoa bravo a metterci quel tanto che basta di mano per mandare in corner il diagonale di Sabelli (43').

Il resto è una gara scorbutica, maschia e tutt'altro che priva d'insidie, come d'altra parte aveva annunciato alla vigilia il tecnico genoano, fatta di scontri di gioco sulle seconde palle e una una buona serie di stop per falli (circa una trentina quelli fischiati dal signor Massa d'Imperia). A farne le spese sono Retegui e Bani: l'attaccante italo argentino non dura più di un tempo dopo uno scontro di gioco con Gyomber e un danno allo stesso arto dolorante nelle ultime settimane, il difensore costretto a uscire invece intorno all'ora di gioco, sempre dopo un contrasto.

Ne esce fuori un Genoa quasi frenato e che a tratti lascia l'impressione di essere troppo rinunciatario nel proporre, cosa che inizia a fare la Salernitana. Prima grazie a una serie di dribbling di Coulibaly, cross di Sambia e traversa di Mazzocchi (84') con azione poi fermata per la posizione irregolare di Dia che comunque aveva mandato alta la ribattuta. Stesso attaccante senegalese che nel finale diventa il vero spauracchio del Vecchio Grifone: l'azione più ghiotta arriva in pieno recupero, sul contropiede successivo all'occasione fallita da Gudmundsson, che nell'area avversaria pecca di egoismo e non riesce a concludere, ma l'ex Villarreal da due passi in scivolata manda a lato di un nulla (91').

IL TABELLINO

GENOA-SALERNITANA 1-0

Reti: 34' Gudmundsson (G)

Genoa (3-5-2): Martinez; Dragusin, Bani (54' De Winter), Vasquez; Sabelli (93' Vogliacco), Malinovskyi (59' Kutlu), Badelj (59' Strootman), Frendrup, Martin; Retegui (46' Ekuban), Gudmundsson.

A disposizione: Leali, Sommariva; Thorsby, Matturro, Puscas, Fini, Haps, Galdames.

Allenatore: A. Gilardino

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa; Lovato (64' Ikwuemesi), Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Maggiore (64' Legowski), Coulibaly L., Bradaric (46' Sambia); Candreva (46' Bohinen), Jo. Cabral (77' Tchaouna); Dia.

A disposizione: Fiorillo, Costil; Daniliuc, Martegani, Botheim, Stewart, Kastanos, Bronn.