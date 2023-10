Camion in fiamme sulla A10, traffico bloccato tra Pra' e Arenzano (Foto e Video)

Aggiornamento delle 13:28 - Poco dopo le 13, sulla A10 Genova Savona, è stato riaperto il tratto chiuso il tratto compreso tra Genova Prà e Arenzano in direzione Savona, precedentemente chiuso.

Attualmente, sul luogo dell'evento, il traffico transita su due corsie e si registrano 6 km di coda in direzione Savona.

Inoltre, si segnalano 8 km di coda per ripercussioni sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce nel tratto compreso tra Masone e il bivio con la A10 verso Genova.

Agli utenti provenienti da Genova e Alessandria, diretti verso Savona si consiglia di uscire a Genova Prà percorrere la SS 1 Aurelia e rientrare in autostrada ad Arenzano.

Agli utenti provenienti da Alessandria, che viaggiano sui veicoli leggeri e sono diretti verso Savona, si consiglia di uscire a Masone percorrere la SS del Turchino e rientrare in autostrada ad Arenzano.

Traffico bloccato e più di 3 km di coda, in aumento, sono registrati sull’autostrada A10 tra i caselli di Genova Pra’ e Arenzano, in direzione Ventimiglia, dove il rimorchio di un camion ha preso fuoco mandando il traffico in tilt.