La Samp a caccia di punti sul campo del Sudtirol, Pirlo: "Grande voglia di dare continuità"

Proseguire il momento di serenità muovendo ancora la classifica. È questo l'auspicio della Sampdoria di scena oggi pomeriggio (ore 14.00, arbitro Pezzuto di Lecce) al "Druso" di Bolzano contro il Sudtirol.

Dopo il successo sul casalingo contro il Cosenza, la squadra di Andrea Pirlo è chiamata a confermare quanto di positivo mostrato recentemente: "È stata una settimana positiva nella quale abbiamo analizzato le situazioni da migliorare - le parole del tecnico alla vigilia -. Affrontiamo un avversario di categoria, arriviamo al match con una grande voglia di dare continuità".

I blucerchiati ritrovano la compagine allenata da Pierpaolo Bisoli, già affrontata in Coppa Italia in un match culminato con la vittoria ai rigori da parte di Murru e compagni: "Una squadra molto brava a difendere e ripartire, che ha giocatori interessanti e di gamba - ha spiegato Pirlo - Sembra una squadra che ti possa lasciare la gara in mano, ma nel secondo tempo escono dalla distanza con giocatori che possono cambiare la squadra in corso".

Una riflessione, infine, sul momento che sta vivendo la società: "Noi siamo sempre stati tranquilli - ha sottolineato l'allenatore - Non è stato facile riorganizzare una società da zero, hanno dovuto sistemare un sacco di cose. Ma a noi non è mai mancato niente. Importante è fare i risultati, poi le cose vanno da sole".

Sono in totale ventidue i calciatori convocati per l'impegno odierno: si rivede Conti mentre non saranno della sfida Barreca e Pedrola.

PROBABILI FORMAZIONI :

SAMPDORIA (4-3-2-1): Stankovic; Depaoli, Ghilardi, Gonzalez, Giordano; Kasami, Yepes, Vieira; Verre, Borini; Esposito.

ALLENATORE: Andrea Pirlo.

SUDTIROL (4-4-2): Poluzzi; Giorgini, Vinetot, Masiello, Davì; Ciervo, Tait, Peeters, Rover; Casiraghi, Odogwu.