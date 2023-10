La Sampdoria cade ancora: Gonzalez illude, ma il Sudtirol rimonta

Al "Druso" di Bolzano i blucerchiati cadono 3-1 dopo aver accarezzato per oltre venti minuti l'idea del bottino pieno e vedendosi sfuggire il punto garantito dal pareggio per un discutibile calcio di rigore assegnato ai padroni di casa oltre il 90'. Un finale a cui dunque non è mancata una punta di veleno e che ha visto anche il cartellino rosso sventolato per proteste nei confronti di mister Andrea Pirlo oltre al terzo gol sudtirolese che ha definitivamente fissato il risultato.