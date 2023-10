Gioco online: un settore dove i bonus pesano più che mai

I bonus rappresentano un elemento a dir poco fondamentale nel settore del gioco online, in quanto danno ai player la possibilità di partire con alcuni extra a propria disposizione. Si tratta di veri e propri incentivi, utili per una questione di fidelizzazione e dunque di marketing, e per strappare alla concorrenza gli utenti. In sintesi, si tratta di fattori in grado di impattare in un modo piuttosto profondo sull'esperienza del giocatore presso un determinato portale di betting o di gambling, e devono essere dunque approfonditi.

Quali tipologie di bonus esistono?

Esistono diverse tipologie di bonus che i giocatori possono trovare presso le piattaforme di gioco online, ognuna con le proprie caratteristiche.

Iniziamo con il cosiddetto welcome bonus, probabilmente il più comune. Questo extra viene solitamente offerto ai nuovi utenti che si iscrivono per la prima volta su una piattaforma di gioco online. Può presentarsi sotto forma di un importo fisso o una percentuale dell'importo del primo deposito del giocatore, quindi le opzioni sono parecchie.

Ovviamente il loro funzionamento dipende dalle politiche e dalle scelte della piattaforma. Per fare un esempio concreto, il bonus benvenuto Bet365 propone un 100% sul primo deposito fino ad un massimo di 100 euro, come viene spiegato dalle guide online. Se il player decide di caricare 100 euro, dunque, riceverà 200 euro sul conto. Il minimo previsto, invece, è pari a 5 euro. Come detto, però, cifre e percentuali possono cambiare in modo significativo da sito a sito.

Un altro incentivo molto frequente è il bonus senza deposito, proposto agli utenti senza la necessità di caricare una somma sul proprio conto di gioco. Anche in questo caso, ci si trova di fronte ad uno strumento utile per attirare nuovi player e per spingerli ad iscriversi sulla piattaforma. L'obiettivo di questo bonus è consentire ai giocatori di provare i giochi presenti sul sito senza dover spendere del denaro, almeno inizialmente. Il bonus senza deposito, per la cronaca, può essere trovato sia sui portali di gambling, sia su quelli di betting.

Infine, c'è il bonus fedeltà, che viene proposto ai giocatori che rimangono attivi su una piattaforma di gioco per un certo periodo di tempo, ad esempio collegandosi per tot giorni consecutivi. Non è molto frequente, ma è comunque opportuno citarlo. Poi, in base al periodo, potrebbero attivarsi dei bonus particolari, che funzionano un po' come le offerte speciali.

Il bonus, un potente strumento di marketing

I bonus nel betting e nel gambling online rappresentano gli elementi più importanti nelle strategie di marketing settoriali. Servono, come detto, per attrarre i giocatori e per spingerli a preferire un portale piuttosto di un altro. Inoltre, sono dei potentissimi strumenti di fidelizzazione, come avviene ad esempio nel caso dei bonus fedeltà.

A livello pratico, i bonus presentano ai giocatori l'opportunità di sperimentare il sito e i suoi giochi spesso senza dover effettuare un deposito. Ciò avviene ad esempio con i bonus senza deposito, o con altre tipologie di incentivi come i giri gratis alla roulette o alle slot machines. Il bonus di benvenuto, invece, consente di aumentare la cifra che si desidera caricare sulla piattaforma.