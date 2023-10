Confcommercio, al via gli incontri con i sindaci della Delegazione Ponente

"Più valore al Territorio, più vicini alle imprese". Con questo slogan parte la serie di incontri del presidente Confcommercio Ponente Daniele Ziliani che saranno programmati nelle prossime settimane nei principali comuni della Delegazione savonese.

"Il passaggio dalle Ascom, realtà di rappresentanza comunali, alle Delegazioni Territoriali che raggruppano invece interi comprensori, ci impone nuove visioni e strategie di interventi", afferma Ziliani. La sola Delegazione del Ponente, coordinata da Ziliani, raggruppa ben 24 comuni da Andora a Borghetto con i relativi comuni dell'entroterra, consolidandosi come la più vasta del panorama provinciale.

"Oggi diventa impossibile ragionare in termini di sviluppo senza una visione di insieme - prosegue -. Ce lo impone lo stesso mercato, ormai sempre più globale, all'interno del quale le piccole realtà tenderebbero a scomparire e perdere la visibilità che invece meritano. In zone come la nostra a prevalente economia turistica bisognerà valorizzare le peculiarità del Territorio ottimizzando il lavoro di squadra tra i diversi settori d'impresa. Attività alberghiere e della ricettività, dei pubblici esercizi, del comparto balneare e del commercio pur mantenedo ciascuna le proprie prerogative e specificità dovranno focalizzzare obbiettivi comuni".

"La Confcommercio Savona farà la sua parte - assicura il presidente Ziliani -potenziando la propria struttura per renderla più efficace ad erogare servizi a sostegno delle imprese".

"Assistenza agli associati in campo contabile, fiscale, facilitando l'accesso al credito, finanziamenti e bandi. Non meno importante continuerà ad occuparsi della formazione professionale predisponendo corsi ed aggiornamenti finalizzati alla preparazione dei nostri addetti, utile a consentire una offerta di qualità alle clientele, oggi giustamente sempre più attente ed esigenti. Iniziative che rispetto al passato saranno però organizzate in maniera più capillare nei comprensori, rendendole più vicine e fruibili alle singole aziende".

Gli incontri che verranno fissati con le Amministrazioni locali saranno utili a presentare questi percorsi e rafforzare la collaborazione tra le parti. "Certi del contributo che la Confederazione può dare in termini di esperienza e conoscenza delle aspettative delle imprese sapremo affiancarci al lavoro delle singoli Comuni ottimizzando tempo e risorse" conclude Ziliani.