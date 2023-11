Il pesto protagonista a Londra, per la finale del Campionato mondiale un mortaio gigante sul Tamigi

È partita oggi la campagna di promozione del turismo della Liguria sugli schermi di uno degli aeroporti internazionali più importanti del mondo, quello di Heathrow a Londra, che durerà fino al 12 novembre e che avrà come protagonista il pesto, la salsa che è sinonimo di territorio, tradizione, eccellenza enogastronomica e, ovviamente, di Liguria nel mondo. Lo spot che sarà trasmesso nello scalo di Londra dà il via “#Pesto Masterpiece of Liguria” la campagna lanciata dal 6 all’8 novembre, in occasione della presenza della Liguria alla fiera del turismo mondiale WTM World Trade Market, e in concomitanza con la fase finale del campionato mondiale del pesto organizzata da Regione Liguria per l‘occasione proprio a Londra, con un mortaio gigante di 6 metri d’altezza per 8 metri di larghezza e protagonista di un’installazione immersiva che tramite una chiatta navigherà sul Tamigi, partendo dai Royal Docks verso il centro di Londra, fino al Big Ben.

“La Liguria è la meta turistica perfetta per ogni tipo di turista – spiega il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti -, capace di soddisfare le esigenze e le aspettative di tutti: grazie ad un’enogastronomia celebre in tutto il mondo e alla qualità dei suoi prodotti, frutto di una terra piccola, difficile da lavorare, ma ricchissima. Ed è per questo che la nostra campagna di promozione del territorio parte proprio dagli aeroporti, luogo di transito per milioni di turisti. Lo scalo londinese è quindi la meta perfetta per lo start della nostra campagna che ha l’obiettivo di attrarre ancora di più un pubblico internazionale, dopo gli ottimi risultati che abbiamo già ottenuto quest’estate”.