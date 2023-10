Boom delle sagre d’autunno, Coldiretti: "Per il Ponte di Ognissanti 7 italiani su 10 scelgono funghi e tartufi"

Ma non solo: di fianco a funghi e tartufi, tra le specialità della stagione uno scaffale tutto loro se lo accaparrano zucche e castagne, tra le protagoniste delle sagre più amate dell’anno, capaci di spostare 7 italiani su 10. Il motore che muove chi parte per il ponte e chi si dedica alle gite fuori porta è dunque ancora una volta il turismo enogastronomico, che vede le fiere di paese pullulare di occasioni conviviali e irrinunciabili per molto cittadini.

A spingere le partenze per il Ponte di Ognissanti, oltre alle consuete visite ai propri cari nei cimiteri di paese, sono proprio le sagre d’Autunno, una tappa che mette al centro la valorizzazione dei prodotti locali con feste organizzate in tutta Italia. È questo ciò che emerge da un’analisi di Coldiretti/Ixe’, diffusa in occasione della ricorrenza del primo novembre. Una vera e propria tendenza, quella di prendere parte alle iniziative conviviali dei piccoli paesi – sostiene la Coldiretti – spinta in primis dall’esigenza di contenere le spese, ma anche dal desiderio di ristabilire un rapporto più diretto con il cibo, la cultura e le tradizioni territoriali.

Un’ulteriore spinta è data dalla possibilità di permanenza nelle località rurali intorno a cui si organizzano le principali fiere autunnali. D’altronde, l’Italia è l’agricoltura più Green di Europa, con oltre 86mila aziende agricole biologiche.

“La Liguria può contare su circa 700 agriturismi e ittiturismi che costellano la regione, di cui più della metà si dedicano anche a un’attenta ristorazione, offrendo prodotti locali a km0 e permettendo ai visitatori di godere di un’esperienza territoriale a tutto tondo,” commenta Davide Busca, presidente di Terranostra. Gianluca Boeri, presidente di Coldiretti Liguria e Bruno Rivarossa, Delegato Confederale, aggiungono: “La Liguria ospita circa 600 aziende agricole biologiche (elaborazioni su dati SINAB del CREA Liguria, ndr), molte delle quali si trovano nei pressi di piccoli centri abitati e paesi animati da sagre, fiere e mercatini di stagione.”

Durante il ponte di Ognissanti sono numerosi gli appuntamenti in Liguria che mirano a valorizzare gli ingredienti stagionali, a partire dalla Festa del pane e dell'olio a Sestri Levante nel primo weekend di novembre, passando per il celebre il “ben d’i morti” a Bolano, borgo medievale della Val di Vara, fino all’Halloween di Triora. Denominatore comune: castagne, vin brûlé e mercatini ricchi di prodotti tipici locali.