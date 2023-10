Trapianto di capelli per anziani in Turchia

Il trapianto di capelli in Turchia può essere efficace anche in età avanzata. Il successo dell’intervento dipende dalla qualità e dalla quantità dei follicoli piliferi donati, dalla salute generale del paziente e dalle aspettative realistiche. Se parliamo di un'età specifica, la clinica AraMedica Istanbul afferma che le persone fino a 80 anni sono idonee per il trapianto di capelli.

Molti uomini avanti con l’età pensano di dover accettare passivamente il proprio stato di calvizie, un po’ per una convinzione errata che l’immagine, a un certo punto, non vada più curata come in gioventù, un po’ a causa di informazioni parziali e spesso false che circolano in rete. Facciamo quindi chiarezza, una volta per tutte, sul trapianto di capelli per le persone anziane.

A costo di apparire banali, c’è da dire che ogni persona è unica e che lo stato di salute di un individuo è influenzato da una moltitudine di fattori diversi, i quali possono rendere un trattamento perfetto per una persona e inadatto per un’altra. Tolte le dovute premesse del caso, analizziamo con attenzione come tornare a godere di una bella chioma nonostante l’età.

Per cominciare, bisognerebbe prenotare un consulto presso un buon chirurgo tricologo, il quale analizzerà la qualità e la densità dei capelli nella zona ippocratica (aree laterali e zona posteriore della testa): questa è la parte del cranio dalla quale verranno estratti i follicoli da reimpiantare nella zona calva. Valutato questo fattore, determinante per la buona riuscita dell’autotrapianto, si passa a sottoporre il paziente a degli esami del cuoio capelluto e ad altre analisi specifiche. Se infine il responso è positivo si potrà procedere con l’intervento.

È doveroso sottolineare che i risultati di un autotrapianto capillare su una persona anziana non possono certo essere paragonati ai risultati che potrebbe ottenere, a parità d’intervento, un individuo di 30 o 40 anni. L’esito che il chirurgo cercherà di ottenere, nel caso di pazienti in avanti con l’età, sarà il ripristino dell’attaccatura frontale e il posizionamento di un certo numero di innesti dietro di essa, così da restituire visivamente un’idea di pienezza.

In conclusione ogni persona che godesse di buona salute potrebbe essere un candidato idoneo per l’autotrapianto di capelli in Turchia.

La qualità della clinica alla quale si farà affidamento sarà essenziale per la buona riuscita dell’autotrapianto. La clinica AraMedica di Instanbul, è una struttura italiana di nuova generazione specializzata nel trapianto di capelli per coloro che dall’Italia, e non solo, volessero usufruire dell’eccellenza turca in ambito tricologico, ma con gli stessi standard di tutela del paziente esistenti in Italia.