Non solo Necropoli: il gruppo FAI Giovani di Albenga-Alassio alla scoperta anche delle "Magiche Trasparenze"

I volontari del Gruppo FAI Giovani di Albenga-Alassio, in collaborazione con la Fondazione Oddi, organizzano domenica 5 novembre una visita speciale alla Necropoli Romana di Viale Pontelungo, il sito archeologico dov'è stato trovato il Piatto Blu.

I visitatori saranno accompagnati dai volontari del Gruppo FAI Giovani alla scoperta prima del sito archeologico, per poi terminare la visita alla mostra Magiche Trasparenze dove, accompagnati dalle guide della mostra, saranno messi in luce i reperti ritrovati nello scavo.

Si tratta di un evento nato con lo scopo di riunire in un’unica visita la Necropoli, la cui storia è strettamente legata alla città di Albenga e alla Via Julia Augusta, e i reperti lì trovati e adesso conservati presso Palazzo Oddo. Proprio qui sarà possibile approfondire usi e costumi degli Antichi Romani e degli abitanti di Albenga. La visita speciale prevede quindi una prima parte che si svolgerà nel sito archeologico con la visita ai monumenti, a seguire, i gruppi si sposteranno a Palazzo Oddo per l’ultima parte dell’evento che si concluderà davanti al Piatto Blu.

Sono stati previsti due gruppi di visitatori, uno con partenza alle 16 e uno alle 16:30 presso la Necropoli Romana di Viale Pontelungo sita in Viale Pontelungo 59A. Il punto sarà segnalato anche dalle bandiere del FAI e dal banchetto di accoglienza. Si prega di arrivare qualche minuto prima per organizzare la divisione dei gruppi. Ogni visita dura circa 1 ora e mezza.

La visita è un evento dedicato a tutti gli amanti della storia e della città di Albenga e per partecipare è prevista la prenotazione.

Il contributo minimo per partecipare è a partire da 10 € per i non iscritti FAI, 8€ per gli iscritti FAI, 5€ per i bambini sotto i 12 anni. Per prenotare o ottenere maggiori informazioni basta scrivere alla mail albenga@faigiovani.fondoambiente.it oppure telefonando al numero + 39 338 740 5560 (Alice).