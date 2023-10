Vado Ligure, una crociera inclusiva per 13 giovanissimi del centro Korian "Il Gabbiano"

Un viaggio per favorire l’inclusione sociale e scoprire un nuovo pezzo di mondo. Con questo spirito, per la prima volta, 13 giovani ospiti con disabilità psicologica del centro Korian “Il Gabbiano” di Vado Ligure hanno preso parte a una crociera. Il viaggio si è svolto dal 19 al 22 ottobre e ha visto protagonisti alcuni ospiti – di età compresa tra i 19 e i 23 anni – del centro convenzionato per persone con disabilità cognitive, fisiche e ritardo mentale, attivo in Liguria dal 1986.

Partenza da Savona il 19 ottobre, tappe a Barcellona e Marsiglia e rientro al porto di partenza per i 13 giovanissimi con disabilità psicologica, ospiti di una nave Costa Crociere. I partecipanti sono stati accompagnati da cinque operatori del centro del gruppo Korian: una coordinatrice, una psicologa, un infermiere, una fisioterapista e un educatore. Un lavoro di équipe che nasce dalla trentennale esperienza nella cura delle disabilità cognitive de Il Gabbiano, che ad oggi ospita una tipologia di pazienti estremamente diversificata nei suoi 98 posti letto, divisi in 5 comunità da 20 persone, pensate per creare contesti omogenei e riabilitativi finalizzati ai diversi bisogni dei pazienti.

“La crociera che si è conclusa pochi giorni fa è motivo di grande orgoglio per tutta la struttura – spiega Simone Simonetti, direttore Gestionale del centro Korian “Il Gabbiano” –. Un grande ringraziamento a Costa Crociere per la disponibilità e alla squadra di operatori e operatrici che ha preso parte a questa avventura: senza il loro affiatamento e le competenze che hanno messo in campo, sacrificando anche il proprio tempo libero, non sarebbe stato possibile realizzare tutto questo”.

A bordo, i 13 ospiti hanno preso parte alle classiche ‘attività da crociera’ come la cena di gala e gli spettacoli teatrali, sperimentando anche alcune novità per loro ‘insolite’, come la visita a città storiche del calibro di Barcellona e Marsiglia e quello che per molti è stato il primo viaggio in taxi. Il tutto, in un clima di serenità e inclusione che ha messo i partecipanti a proprio agio e favorito la socializzazione, vero obiettivo dell’attività proposta e ideata dagli stessi operatori del centro Korian.

“Quando abbiamo proposto questa iniziativa sapevamo che l’organizzazione e lo svolgimento della crociera avrebbero richiesto grandi energie, ma la serenità e l’entusiasmo dei partecipanti ci hanno ripagato di ogni sforzo – racconta Laura Bertolaso, Coordinatrice del centro Korian “Il Gabbiano” –. Tengo a sottolineare che questi quattro giorni non sono stati semplicemente un ‘viaggio’, ma hanno permesso agli ospiti di fare esperienze nuove e di socializzare con altre persone: grazie a questa esperienza, hanno scoperto un ‘pezzo’ di mondo che porteranno con sé nel loro percorso di crescita personale”.