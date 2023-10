Femminicidio a Savona, il sindaco Russo visita la salma di Etleva: "Una piaga su cui la comunità non può non interrogarsi"

" E’ il terzo caso di femminicidio a Savona nel giro di pochi mesi. Casi diversi tra loro, ma che hanno in comune la violenza sulle donne, vera piaga dei nostri tempi, che non può non interrogare profondamente la nostra comunità civile - ha proseguito il primo cittadino - Anche in questo caso disporremo l’abbassamento della bandiera in segno di lutto cittadino per sottolineare che si tratta di una tragedia che colpisce tutti e che riguarda la città intera ".

"Tra poco si celebrerà la Giornata contro la violenza sulle donne, ma il nostro impegno contro questa piaga deve continuare ogni giorno dell’anno per non lasciare sole le donne e affinché si comprenda fino in fondo che l’amore non è possesso e non può essere violenza - conclude Russo - In questa tragedia non possiamo non rivolgere un pensiero anche ai 4 bambini rimasti senza la loro mamma a causa di un’assurda violenza".